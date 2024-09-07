Bu Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırımcı Rehberi: Haftanın En Yüksek Getirili Fonları

Yatırımcılar için bu hafta dikkat çeken gelişme, %22,60'lık getirisiyle Tera Portföy Birinci Serbest Fon oldu. Özellikle yatırım fonları arasında yüksek performansıyla öne çıkan bu fon, yatırımcılarına önemli kazanç fırsatları sundu.

Emeklilik Fonları Arasındaki Başarılar

Emeklilik fonları arasında ise Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.'ye ait Sürdürülebilirlik Fon Sepeti, %8,94'lük bir artışla en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak öne çıktı.

Haftanın Kazandıran 10 Yatırım Fonu

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) Tera Portföy Birinci Serbest Fon 25,0839 22,60 Atlas Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 0,0046 19,92 Atlas Portföy Algo Toros Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 3,1272 17,18 Ziraat Portföy Katılım Serbest (TL) Fon 4,7620 16,79 Pardus Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 0,6563 15,89 Pardus Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 0,7495 15,78 Pardus Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 1,2356 12,13 Rota Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest Fon 1,1856 11,42 Tacirler Portföy Nar Serbest Fon 8,4631 10,78 Rota Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest Özel Fon 0,7006 9,71

Haftanın Kazandıran Emeklilik Fonları

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) Metlife Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu 0,0179 8,94 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 1,8917 22,44 BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 1,4208 22,44 Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Birinci Yaşam Döngüsü Emeklilik Yatırım Fonu 0,0289 2,30 BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Oks Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 0,2350 22,27 HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oks Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 0,1574 2,24 AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 0,5476 12,19 HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oyak Portföy Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 0,8175 2,08 ViennaLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 1,3693 2,06 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 2,2179 2,06

(Süreç devam ediyor)