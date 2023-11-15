Bu kış zor geçecek! Mutfak tüpüne okkalı zam geldi: Yeni fiyatı öğrenen çıldırdı

Ankara'da son dönemlerde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve enflasyonun etkisiyle tüp fiyatları sürekli artış gösteriyor. Kasım ayında da tüp satışını gerçekleştiren firmalar tarafından yeni fiyatlandırma kararları açıklandı.

Dolar kuru ve diğer maliyet unsurlarındaki yükselişler nedeniyle tüp fiyatları 2023 yılında rekor seviyelere ulaşmıştı. Kasım ayı itibariyle de farklı tüp çeşitleri için yeni fiyatlar uygulamaya konuldu.





Ankara'da faaliyet gösteren Bizimgaz, Aygaz ve İpragaz firmaları tarafından açıklanan yeni fiyat listelerine göre;

Bizimgaz'dan 2 kg piknik tüpü 107 TL, 12 kg ev tüpü 539 TL, 24 kg ticari tüp 1.095 TL, 45 kg sanayi tüpü 2.086 TL olarak satışa sunulacak.

Aygaz'dan 12 kg gri ev tüpü 557 TL, 2 kg mutfak tüpü 107 TL, 24 kg ticari tüp 1.115 TL, 45 kg sanayi tüpü 2.093 TL olarak satışa çıkacak.

İpragaz'dan ise 2 kg piknik tüpü 107 TL, 12 kg uzun tüpü ise 589 TL fiyatlarıyla satılacak.

Tüp fiyatlarındaki artışlar, ev ve işyeri kullanıcılarını olumsuz etkilerken; mutfaklarda yemek pişirme maliyetlerini de yükseltecek. Firmalar ise artan maliyetler nedeniyle zamlara mecbur kaldıklarını belirtiyor.