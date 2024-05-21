Bu meslek sahipleri yılda 4 defa ikramiye alacak! 81 il genelinde personel alımları başladı

Milyonlarca işsiz vatandaşın yüzünü güldürecek haber o belediye’ den geldi. Bu şehir de yaşayanların ilgisini çekecek iş ilanı için detaylar haberimizde…







YILDA 4 MAAŞ İKRAMİYE VE 3 KEZ ERZAK YARDIMI VERİLECEK! PERSONEL ALIMI MÜJDESİ

İş arayan vatandaşlar, mayıs ortasında da işe alım ilanlarının ayrıntılarını yorulmadan incelemeye devam etti.

Yeni işe alımlar için günlük personel alım duyuruları açıklandığında detaylı bilgi ve branş dağılımları da merak ediliyor. Bu kapsamda İnegöl Belediyesi, istihdam merkezi aracılığıyla işverenleri ve çalışanları bir araya getiriyor. Toplam 100 kişilik personel alımının açıklanmasının ardından genel koşullar ve kadro dağılımları hakkında araştırma yapıldı ve şehrin sosyal medya hesaplarından yapılan yayınla bilgilendirme yapıldı.

PERSONEL ALIMI 2024 MAYIS

İnegöl Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, erkek/kadın terzi, erkek bakım işçisi ve erkek kesici olmak üzere toplam 100 kişi istihdam edilecek. Bu çalışanı işe almak için başvurular 15 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te yeni belediye binası toplantı salonuna yapılabilecekken, genel haklar arasında asgari ücretin üzerinde ücret, yıllık dört maaş ikramiyesi, yılda üç kez gıda yardımı yer alıyor. Yılda iki kez yakacak parası, ayakkabı parası ve aylık 1.600 lira harçlık. TL tutarında net sürekli çalışma ücreti ödeneceği belirtildi. İşe alımla ilgili olarak belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada:

“İstihdam Merkezimiz aracılığıyla iş verenler ile işçilerimizi bir araya getirmeye devam ediyoruz. Başvuru; 15 Mayıs Çarşamba Saat: 14.00 ’da Yeni Belediye Binası Konferans Salonunda yapılacaktır’’ denildi.

MEMUR ALIMI YAPILACAK MI?

İnegöl Belediye Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla personel alımına ilişkin bilgi vermesinin ardından memur alımına ilişkin araştırma da yapılıyor. Maliye ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün kamu sektörü tasarruf planını açıkladı. Söz konusu pakete göre emekli olanların yerine sadece memur alımı yapılacak. Bu kapsamda plana göre memur alımı üç yılla sınırlandırılacak.