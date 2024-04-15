Bu otomobil sadece 370 bin TL! Devlet elindeki araçları ucuza satışa çıkardı

Devletin 370 bin TL'ye 2. el araba satışına başlaması, otomobil piyasasında dikkate değer bir hareketliliğe neden oldu. İlanlara göre, çeşitli marka ve modellerde geniş bir yelpazede araçlar satışa sunulmuş durumda. Özellikle dikkat çeken nokta, bu araçların oldukça uygun fiyatlarla sunulması.

Satışta bulunan araçlar arasında Audi, BMW, Mercedes-Benz gibi lüks markaların yanı sıra Fiat, Renault, Volkswagen gibi daha ekonomik seçenekler de yer alıyor. Her bütçeye hitap eden bu çeşitlilik, alıcılar için önemli bir avantaj sunuyor.

Özellikle 2015 model Renault Symbol gibi 370 bin TL'ye satılan araçlar, fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Aynı şekilde, 2016 model Dacia marka aracın 500 bin TL'ye satılması da bu kapsamda değerlendirilebilir.





Ancak, bazı ilanlardaki fiyatlar oldukça yüksek gelebilir. Örneğin, 2019 model Honda Civic'in 975 bin TL'ye satılması ya da 2022 model Chrysler aracın 933 bin TL'ye satılması, potansiyel alıcıları düşündürebilir.

Bununla birlikte, 2001 model Fiat Siena gibi daha eski araçların bile hala 245 bin TL gibi bir fiyata satılması, bu satışın genel tablosunu gösteren bir diğer önemli detay olarak karşımıza çıkıyor.

Devletin bu adımıyla piyasaya sunduğu geniş yelpazedeki araçlar ve uygun fiyatlar, ikinci el araç almak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak, her alıcı, tercihlerine ve bütçesine en uygun olan aracı seçerken dikkatli olmalı ve detaylı bir değerlendirme yapmalıdır.