Bu yardımı bilmeyenlerin hakkı yanıyor! Devlet dar gelirliye 6.667 TL yardım parası yatıracak

Bu yardımları birçok kişi bilmiyor! 6 bin 667 TL ödeme tek başvuruya yapılıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



TEK BAŞVURUYA 6 BİN 667 TL ÖDEME

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara birçok alanda sosyal destek ödemesi sağlamaya devam ediyor. Bakanlık İşe Başlama Yardımı kapsamında ödeme yapıyor. İşsiz vatandaşlar için tek seferlik 6 bin 667 TL ödeme yapılıyor. Ödemeler PTT aracılığıyla hak sahiplerinin hesabına ya da Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. Yardım için 18-55 yaş aralığında olunması gerekiyor.





Ödemeler başvuru tarihinden sonra 60 gün içinde hesaplara yatırılıyor. Vatandaşlar bu şekilde işsiz kaldıkları süreçte maddi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Ödemeler vatandaşların iş bulma süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla yapılıyor. İşe Başlama Yardımı her sene asgari ücretin üçte biri şeklinde yatırılıyor. Ödemeler çalışabilir durumda olan ve İŞKUR bildirisi olan ve sosyal güvenceli şekilde işe başlayan kişilere yapılıyor.