Bulaşık makinesi deterjanları yüzde 30 indirime girdi! En uygun fiyatlar o markette sizi bekliyor

Bulaşık makinesi deterjanlarda indirim kampanyasını bekleyen vatandaşların müjde dolu haber duyuruldu. Birçok farklı markanın bulaşık makinesi deterjanı indirimli şekilde satışa çıkartıldı. Vatandaşlar eğer %30 oranında varan indirim kampanyasından yararlanarak bulaşık makinesi deterjanı satın almak istiyorlarsa, 17 Şubat 2024 tarihi itibariyle başlatılmış olan bulaşık makinesi deterjanlarındaki indirimi kesinlikle yakalamalılar. 22 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek bu kampanya doğrultusunda, hangi bulaşık makinesi deterjanına el atsanız indirimli şekilde satışta olacak. İşte Migros marketlerin başlattığı kampanyanın detayları…

HANGİ MARKAYA EL ATSANIZ %30 İNDİRİMLİ SATIŞTA OLACAK

Migros marketlerin zaman zaman başlatmış olduğu indirim kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. 17 22 Şubat 2024 tarihleri arasında Money bonus ya da Money kart ile yapılacak olan alışverişlerde indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sizlerde birbirinden uygun fiyatlarla bulaşık makinesi deterjanı satın alıp stoklamak istiyorsanız, kesinlikle Migros marketlerin başlatmış olduğu bu kampanyayı göz atmalısınız. İşte Migros marketler tarafından uygun fiyatlarda satışa çıkartılan bulaşık makinesi deterjanları…



