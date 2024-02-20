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Bulaşık makinesi deterjanları yüzde 30 indirime girdi! En uygun fiyatlar o markette sizi bekliyor

Bulaşık makinesi deterjanlarında indirim kampanyası başlatıldı. Yüzde 30 oranında indirim kampanyasıyla, Migros marketlerde 17 22 Şubat 2024 tarihleri arasında Money kart veya Money bonus sahipleri yaşayacak. Yüzde 30 indirimle birçok bulaşık makinesi deterjanını satın alabileceksiniz…

Yayın Tarihi: 20.02.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 09:27
Bulaşık makinesi deterjanları yüzde 30 indirime girdi! En uygun fiyatlar o markette sizi bekliyor

Bulaşık makinesi deterjanlarda indirim kampanyasını bekleyen vatandaşların müjde dolu haber duyuruldu. Birçok farklı markanın bulaşık makinesi deterjanı indirimli şekilde satışa çıkartıldı. Vatandaşlar eğer %30 oranında varan indirim kampanyasından yararlanarak bulaşık makinesi deterjanı satın almak istiyorlarsa, 17 Şubat 2024 tarihi itibariyle başlatılmış olan bulaşık makinesi deterjanlarındaki indirimi kesinlikle yakalamalılar. 22 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek bu kampanya doğrultusunda, hangi bulaşık makinesi deterjanına el atsanız indirimli şekilde satışta olacak. İşte Migros marketlerin başlattığı kampanyanın detayları…

HANGİ MARKAYA EL ATSANIZ %30 İNDİRİMLİ SATIŞTA OLACAK

Migros marketlerin zaman zaman başlatmış olduğu indirim kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. 17 22 Şubat 2024 tarihleri arasında Money bonus ya da Money kart ile yapılacak olan alışverişlerde indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sizlerde birbirinden uygun fiyatlarla bulaşık makinesi deterjanı satın alıp stoklamak istiyorsanız, kesinlikle Migros marketlerin başlatmış olduğu bu kampanyayı göz atmalısınız. İşte Migros marketler tarafından uygun fiyatlarda satışa çıkartılan bulaşık makinesi deterjanları…

Bulaşık makinesi deterjanları yüzde 30 indirime girdi! En uygun fiyatlar o markette sizi bekliyor

  • Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Deterjanı Kapsülü/Tableti Limon Kokulu 50 Yıkama 675 G 
  • Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Deterjanı Kapsülü/Tableti 60 Yıkama Limon Kokulu 810 G 
  • Finish Quantum 80 Kapsül Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti 
  • Finish Ultimate Plus Hepsi 1 Arada 40 Tablet 488G 
  • Faıry Platınum Plus Ultra Tablet 57'li 884G 
  • Fairy Hepsi Bir Arada 90 Yıkama Bulaşık Makinesi Deterjanı Kapsülü Orijinal Özel Seri 
  • Finish Quantum 30 Kapsül Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti 
  • Pril Excellence Bulaşık Kapsülü 40'lı 692 G 
  • Frosch Sodalı Bulaşık Makinesi Tableti 30 Tablet 
  • Fairy Platinum Plus Özel Seri Tablet 46'lı 714 G 
  • Fairy Platinum Plus Ultra Tablet 32'li 496 G 
  • Finish Temizlik Ve Bakım Seti (Parlatıcı+Makine Temiz.+Tuz) 
  • Frosch Yeşil Limon Kokulu Bulaşık Makinesi Tableti 600 G 
  • Pril Excellence Bulaşık Kapsülü 22'li 380.6 G 

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