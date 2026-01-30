Buldan Ziraat Odası'ndan Yenicekent'e gübre gömme makinası ve mahalle desteği

Yayın Tarihi: 30.01.2026 11:25
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:25
Çiftçilere yönelik yatırımlar ve sosyal destekler sürüyor

Buldan Ziraat Odası, tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçilerin yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları kararlılıkla sürdürüyor.

Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, tarımsal üretimin ülke ekonomisi için taşıdığı öneme vurgu yaparak, çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda desteklerin devam ettiğini açıkladı.

"Bizler tarımsal üretimin ülkemizin kalkınmasındaki öneminin bilinciyle hareket ediyoruz. Bu anlayışla mahallelerimizdeki çiftçilerimizden gelen talepler doğrultusunda Yenicekent Mahallemize gübre gömme makinası kazandırdık."

Başkan Al ayrıca Mahmudiye, Doğan, Bölmekaya, Kırandamı, Bozalan ve Dımbazlar mahallelerine sosyal yaşam alanlarında kullanmaları amacıyla masa teslim ettiklerini belirtti.

"Çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni eder, bereketli günler dilerim"

