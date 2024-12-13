Bundesbank, Alman Ekonomisinin 2024'te Yüzde 0,2 Küçüleceğini Öngördü

Alman Ekonomisinde Beklenen Durgunluk

Alman Merkez Bankası (Bundesbank), ticari korumacılık tehditleri, jeopolitik çatışmalar ve yapısal değişimlerin etkisiyle Alman ekonomisinin 2024 yılında yüzde 0,2 küçülmesini beklediğini açıkladı. Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, bu durumu “Alman ekonomisi, sadece kalıcı ekonomik rüzgarlarla değil, aynı zamanda önemli yapısal sorunlarla da mücadele ediyor.” şeklinde değerlendirdi.

Büyüme Tahminlerinde Düşüş

Bankanın son raporunda, 2024 için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme tahmininin yüzde 1,1'den 0,2'ye indirildiği belirtildi. 2026 yılı büyüme tahminleri ise yüzde 0,8, 2027 yılı için ise yüzde 0,9 olarak öngörüldü. Raporda, bu kış ekonominin durgun kalacağı ve özel tüketimde beklenen artışın öngörülenden daha az olacağı ifade edilmiştir.

Yapısal Sorunlar ve Küresel Rekabet

Raporda, Alman ihracat odaklı sanayisinin yüksek uyum sağlama baskılarından muzdarip olduğu, artan enerji maliyetleri ve iklim nötr ekonomiye geçiş gereklilikleri ile demografik değişimlerin olumsuz etkileriyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Ayrıca, Alman şirketleri, küresel pazarlarda korumacı eğilimler ve gelişmekte olan ekonomilerin artan rekabetiyle daha fazla mücadele etmektedir.

İhracata Bağımlılık ve Ticaret Politikasındaki Belirsizlikler

Raporda, ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın planladığı ticaret politikalarının riskler oluşturabileceği ve yeni gümrük tarifelerinin Almanya'nın ihracata bağımlı yapısını daha da kırılgan hale getirebileceği vurgulandı.

Enflasyon Beklentileri

Bundesbank, enflasyon tahminlerini de revize etti. 2024 için Avrupa Birliği (AB) uyumlu enflasyonun yüzde 2,4’e gerilemesi öngörülmektedir. Ayrıca, 2026 yılında ise yıllık enflasyon tahmini yüzde 2,1 olarak belirlendi.

Ekonomik Durgunluk ve Kritiklik

Alman ekonomisi, önceki yıl alışılmışın dışındaki yüksek düzeydeki enflasyon, yüksek enerji fiyatları, zayıf dış talep ve diğer konjonktürel riskler nedeniyle 2023 yılında yüzde 0,3 küçüldü. Bu yıl da aynı şekilde küçülme yaşanırsa, Almanya G7 ülkeleri arasında daralan tek ülke olmayı sürdürecek.

Sonuç

Alman ekonomisi, büyüme konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıya. Yükselen faiz oranları ve değişken küresel piyasa koşulları, toparlanma sürecini sekteye uğratabilir. Bu durum, ülkenin ekonomik geleceği için belirsizlikleri artırmaktadır.