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Bunu yapan patronlara geçmiş olsun! Devlet misliyle geri alacak

Eğer bunu yaptıysanız dikkat! İptal edilerek ceza ile tekrardan alınacak! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.03.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 21:21
Bunu yapan patronlara geçmiş olsun! Devlet misliyle geri alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aylık 700 TL asgari ücret desteğine ilişkin genelge yayınladı. Destek, yılın herhangi bir ayı için toplam asgari ücretin onda birinden fazlasının ödenmemiş katkı payı bildiren işverenler için artık geçerli olmayacak.

SGK ASGARİ ÜCRET YARDIMI ADINA GENELGE YAYIMLADI

SGK, işverenlere asgari ücret desteğine ilişkin genelge yayınlayarak bu yılki asgari ücreti aylık 700 lira olarak belirledi. Bildirgeye göre, yılın bir ayında dahi toplam asgari ücretin onda birinden fazlasını ödenmeyen sigorta primi bildiren işverenlerin gelecekteki destekleri kesilecek ve ödenen tutar sözleşme cezalarıyla birlikte iade edilecek. Çalışanların prime esas kazancının eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin denetim memurlarının incelemelerinde veya kamu kurumlarından alınan yazılardan anlaşılması durumunda, işveren 2024 senesi adına destekten faydalanamayacak, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve cezası ile birlikte geri alınacak. Sene içerisinde tek bir ayda dahi brüt asgari ücretin onda birini geçen tutarda eksik prime bildirilmesi durumunda yaptırım uygulanacak. 

SGK Asgari Ücret Yardımı Adına Genelge Yayımladı

Örneğin, Kasım ayında bir işverenin, Ağustos 2024'te bir sigortalının gelirini eksik beyan ettiğinin tespiti halinde, işverenin 2024 yılında hak ettiği asgari ücret yardımı tüm çalışanlar için iptal edilecek, ödenen tutar kesintiye uğrayacaktır. Yapılan soruşturma ve inceleme sonucunda işverenin ödediği eksiklik sigortası prim tutarının aylık brüt asgari ücretin (2.000,25 TL) onda birini aşmadığının tespiti durumunda işveren uyarılacak ve asgari ücret yardımı kesilecek. İşyeri açığını on beş gün içinde tamamlayabilir. Aksi takdirde destek sonlandırılacak ve ödenen tutarlar iade edilecektir.

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