Bist 100
10.138,97 1%
DOLAR
32,38 0,45%
EURO
35,02 -0,46%
ALTIN
2.388,32 -2,5%

Bunu yapanın banka hesabına 7500 TL iade yapılacak! Kamu bankasında hesabı olanlar dikkat

Ziraat Bankası Bankkart'ın müşterilerinin katılabileceği bir kampanya başlatıldı. Kampanya 15 Haziran'a kadar devam edecek. Tüm katılımcılar 7.500 TL'ye kadar Bankkart lirası kazanacak. Kampanyaya ilişkin detaylı bilgi banka tarafından duyuruldu.

Yayın Tarihi: 07.06.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 18:31
Bunu yapanın banka hesabına 7500 TL iade yapılacak! Kamu bankasında hesabı olanlar dikkat

Ziraat Bankası, Bankkart kampanyası hakkında bir açıklama yaptı ve yeni kampanya başlattığını açıkladı. Her ayın belirli günlerinde gerçekleştirilen kampanyalar aracılığıyla Bankkart'a para yatırılmaktadır. Ziraat Bankası'ndan alınan kampanya bilgilerinde ise, TATİLSEPETİ'de 25.000 TL - 49.999 TL arası nakit alışveriş veya taksitlerde 2.500 TL Bankkart Lirası, 50.000 TL - 99.999 TL arasındaki nakit alışveriş veya taksitlerde 5.000 TL Bankkart Lirası, 100.000 TL ve üzeri nakit veya taksitli alımlarda 7.500 TL Bankkart Lirası verilecektir.

Kampanyanın 20 Mayıs ile 15 Haziran 2024 tarihleri ​nin arasında geçerli olduğu bildirilirken, kampanyaya Bankkart Mobil, Bankkart.com.tr üzerinden veya TATİLSEPETİ'ye SMS gönderip 4757'ye mesaj göndererek katılım sağlayabileceğiniz belirtildi.

Bunu yapanın banka hesabına 7500 TL iade yapılacak

Kampanyadan Bankkart Lirası kazanmak için Bankkart POS cihazı üzerinden alışveriş yapılması gerekmektedir. Kampanya süresince kazanılan Bankkart Lirası 1 Temmuz 2024'te yüklenecek ve 1 Ağustos 2024'e kadar kullanılabilecek. Bu kampanya müşteri bazlıdır.

Kazanılan Bankkart Liraları Bankkart sözleşmesi kapsamında üye firmalarımızda da kullanılabilmektedir.

Paket turlar dışındaki yurt içi ve yurt dışı uçak bileti satışları hariç, yurt içi ve yurt dışı tur satışları ile yurt içi ve yurt dışı tur satışlarını içermektedir.

İLGİLİ HABERLER

Altını doları unutun! Parasını buna yatıranlar köşeyi dönecek

Bu kampanyada puanlar patlayacak: Garanti BBVA adeta çil çil dağıtacak

Merkez Bankası'ndan flaş hamle! Faizler 25 baz puan düşürüldü

Genç görünmek isteyen kadınlar dikkat! Bu saç rengi 10 yaş birden gençleştiriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Bu kampanyada puanlar patlayacak: Garanti BBVA adeta çil çil dağıtacak

Emekliye en yüksek promosyonu o banka veriyor! Emeklinin cüzdanını dolduran kampanya

Bunu yapanın banka hesabına 7500 TL iade yapılacak! Kamu bankasında hesabı olanlar dikkat

Şeker hastaları elinden düşürmeyecek! Diyabeti tarihe karıştıran mucize bitki

Genç görünmek isteyen kadınlar dikkat! Bu saç rengi 10 yaş birden gençleştiriyor

Altını doları unutun! Parasını buna yatıranlar köşeyi dönecek

Mobil’den giriş yapan adeta Bonus’a boğuluyor! Bedava alışveriş şöleni başladı

Altın almak isteyenler elini çabuk tutsun! Son alım fırsatı için tarih verildi

Merkez Bankası'ndan flaş hamle! Faizler 25 baz puan düşürüldü

Akaryakıtı böyle alan 220 TL para iadesi alacak! Benzin, motorin, LPG almadan önce dikkat

TOKİ 15 ilde ucuz işyeri satacak! Kiradan ucuz taksitle işyeri sahibi olun

Son 9 gün: Hemen mobile geçmeniz gerekiyor, 1500 TL trink ödeniyor!