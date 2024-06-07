Bunu yapanın banka hesabına 7500 TL iade yapılacak! Kamu bankasında hesabı olanlar dikkat

Ziraat Bankası, Bankkart kampanyası hakkında bir açıklama yaptı ve yeni kampanya başlattığını açıkladı. Her ayın belirli günlerinde gerçekleştirilen kampanyalar aracılığıyla Bankkart'a para yatırılmaktadır. Ziraat Bankası'ndan alınan kampanya bilgilerinde ise, TATİLSEPETİ'de 25.000 TL - 49.999 TL arası nakit alışveriş veya taksitlerde 2.500 TL Bankkart Lirası, 50.000 TL - 99.999 TL arasındaki nakit alışveriş veya taksitlerde 5.000 TL Bankkart Lirası, 100.000 TL ve üzeri nakit veya taksitli alımlarda 7.500 TL Bankkart Lirası verilecektir.

Kampanyanın 20 Mayıs ile 15 Haziran 2024 tarihleri ​nin arasında geçerli olduğu bildirilirken, kampanyaya Bankkart Mobil, Bankkart.com.tr üzerinden veya TATİLSEPETİ'ye SMS gönderip 4757'ye mesaj göndererek katılım sağlayabileceğiniz belirtildi.





Kampanyadan Bankkart Lirası kazanmak için Bankkart POS cihazı üzerinden alışveriş yapılması gerekmektedir. Kampanya süresince kazanılan Bankkart Lirası 1 Temmuz 2024'te yüklenecek ve 1 Ağustos 2024'e kadar kullanılabilecek. Bu kampanya müşteri bazlıdır.

Kazanılan Bankkart Liraları Bankkart sözleşmesi kapsamında üye firmalarımızda da kullanılabilmektedir.

Paket turlar dışındaki yurt içi ve yurt dışı uçak bileti satışları hariç, yurt içi ve yurt dışı tur satışları ile yurt içi ve yurt dışı tur satışlarını içermektedir.