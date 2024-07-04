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Bunu yapanlara tek maaş ikramiye piyangosu çıktı! SGK'dan düğün bayram ettiren haber

Emeklilik maaşları etrafında süregelen tartışmalar ve yeni emekli olacak vatandaşların koşulları, sürekli olarak gündemdeki yerini koruyor. Emeklilik sürecine giren kişiler için yapılan profesyonel tavsiyeler, büyük önem taşıyor. Uzmanların önerilerine kulak verenler, emeklilik dönemlerinde daha fazla yarar sağlayabiliyorlar. Bu nedenle, emeklilikle ilgili uzman önerileri yakından izleniyor ve değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 04.07.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 12:47
Bunu yapanlara tek maaş ikramiye piyangosu çıktı! SGK'dan düğün bayram ettiren haber

Emeklilik koşullarını karşılayan vatandaşlar, emeklilik için en uygun ve kazançlı zamanın ne zaman olacağını değerlendiriyorlar. Bazı dönemlerde, belirli ayların beklenmesi, maaşlarda artış anlamına gelebiliyor. Fakat bu durum her zaman için sabit kalmıyor. Emeklilik haklarına erişmiş bireyler için Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan hayati bir tavsiye geldi.

emekli maaşı

Emeklilik İçin Ay Seçimi: Haziran ve Temmuz Karşılaştırması

Emeklilik için en uygun ayın hangisi olduğu konusunda bir değerlendirme yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Emeklilik koşullarını sağlamış bir sigortalı, Haziran ayında SGK’ya başvuru yaparsa, Temmuz ayında emekli maaşını alır. Ancak başvurusunu Temmuz ayında yaparsa, ilk maaşını Ağustos ayında alacaktır. Haziran ayında başvuru yapan bir kişi, 1 maaş fazla alıp kazançlı çıkacaktır." şeklinde konuştu.

Haziran'da Emekli Olmanın Ekstra Maaş Avantajı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'a göre, Haziran ayında emeklilik başvurusunda bulunanlar, Temmuz'da ilk emekli maaşlarını alacaklar ve böylece bir maaş fazla kazanmış olacaklar. Temmuz ayında başvuranlar ise ilk maaşlarını Ağustos'ta alacaklar. Bu nedenle, Haziran'da başvuru yapmak, ekstra bir maaş anlamına geliyor.

Kıdem Tazminatı İçin Temmuz'u Beklemek

Erdursun, kıdem tazminatı tavanının 30 Haziran 2024'e kadar 35.058,58 TL olduğunu belirtiyor. Brüt maaşı bu rakamın üzerinde olanlar için Temmuz ayını beklemenin avantajlı olabileceğini ifade ediyor. 1 Temmuz itibarıyla kıdem tazminatı tavanının yaklaşık %20 artışla 42.070 TL'ye çıkacağını ve bu durumda Temmuz ayında emekli olanların daha yüksek kıdem tazminatı alabileceklerini vurguluyor.

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