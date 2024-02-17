Bunu yemek isteyen emekli maaşını gözden çıkaracak! Kilosu tamı tamına 2.250 TL oldu

Günümüzde her gün karşımıza çıkan yüksek fiyatlı ürünler arasında dikkat çeken bir isim ortaya çıktı: bamya. Temel bir gıda maddesi olarak bilinen kuru bamya, şaşırtıcı bir fiyat etiketi ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. Aktarlarda kilosu tamı tamına 2.250 TL olarak satılan bamya, gram altından daha yüksek bir fiyatla raflardaki yerini alıyor. Altının gram fiyatının 1.970 TL olduğu düşünüldüğünde, bamyanın ekonomik bir değer taşıdığına dair ironik bir durum ortaya çıkıyor.



Bu yüksek fiyatlı temel gıda maddesinin ekonomik dengeleri nasıl etkilediği endişe yaratıyor. Özellikle emekliler, asgari ücretliler ve düşük gelir grupları, bu tür yüksek fiyatlar karşısında temel gıda ürünlerine erişimde zorluk yaşamaktadır. Bamyanın kilosunun gram altından daha pahalı olması, günlük yaşamın temel ihtiyaçlarını karşılamanın giderek hayal olmaya doğru gittiğini gösteriyor.





Sosyal medyada paylaşılan bamyanın yüksek fiyatının fotoğrafı, insanları şaşkına çeviriyor ve ekonomik zorlukların giderek arttığı bir dönemde temel gıda maddelerine ulaşımın ne kadar kritik bir sorun haline geldiğini vurguluyor. Bamyanın bu uçuk fiyatı, toplumun geniş kesimlerinde ekonomik eşitsizliklerin daha da belirginleştiği bir zaman dilimine işaret ediyor.

