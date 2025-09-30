Burdur Şeker Fabrikası 2025-2026'da 75 Bin Ton Kristal Şeker Üretecek

Burdur Şeker Fabrikası, 2025-2026 kampanyasında 560 bin ton pancardan yaklaşık 75 bin ton kristal şeker üretmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 14:42
Kampanya Açılışı ve Tören

Burdur Şeker Fabrikası'nda 2025-2026 dönemine ilişkin pancar alım kampanyası dolayısıyla tören düzenlendi. Programa katılan protokol üyelerince açılış kurdelesi kesildi; dua edilmesi ve kurban kesilmesiyle tören tamamlandı.

Etkinlik kapsamında şeker pancarı getiren ilk 5 kişiye hediye

Üretim Kapasitesi ve Hedefler

Fabrika yetkilileri, tesiste günlük ortalama 5 bin 600 ton pancar işleneceğini bildirdi. Kampanya döneminde işlenecek 560 bin ton pancardan yaklaşık 75 bin ton kristal şeker, 25 bin ton melas ve 165 bin ton yaş pancar posası üretilmesi planlanıyor.

Ziraat Bölge Şeflikleri ve Çiftçi Sözleşmeleri

Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Zararsız, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"2025 yılında Burdur merkez, Dinar, Elmalı, Gölhisar, Senirkent, Tefenni, Yeşilova olmak üzere 7 ziraat bölge şefliğimize bağlı 146 köyde, 3 bin 918 çiftçi ailesiyle, 704 bin ton üretim kotası sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşmenin karşılığında 102 bin 350 dekar şeker pancarı ekimi gerçekleşmiştir. Burdur Şeker Fabrikası olarak özveri ile çalışacağımıza inandığım üretim dönemine girmenin gururu içerisindeyiz."

