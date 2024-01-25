Büro Personeli Maaşları 2024: Kamu ve Özel Sektörde Ne Kadar Kazanıyorlar? 

Büro Personelleri Kaç Para Maaş Alıyor? İşte Büro Personeli 2024 Aylık Maaşları

Büro personelleri, maaşlarını merak eden veya bu mesleği yapmak isteyen adaylar için, 2024 yılında ne kadar kazandıklarını, hangi şartları sağlamaları gerektiğini ve hangi bölümlerden mezun olmaları gerektiğini sizler için araştırdık.

Büro Personeli Olmak İçin Hangi Şartlar Aranıyor?





Özel sektörde büro personeli olmak isteyenlerden, genellikle şu nitelikler aranıyor:

En az lise, en fazla lisans mezunu olmak

Office programlarını iyi derecede kullanabilmek

Hedef odaklı çalışabilmek

Disiplinli ve düzgün çalışabilmek

Odaklı olabilmek

Yaptığı hizmeti güler yüzlülükle gerçekleştirebilmek

Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek

Kamuda büro personeli olmak isteyenlerden ise, şu şartlar aranıyor:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki nitelikleri taşımak

Geçerlilik süresi bitmemiş olan KPSS’den, lise için P94, ön lisans için P93 ve lisans için P3 puan türünden en az 60 veya 70 puan almış olmak

35 yaşından büyük olmamak

Büro Personeli Hangi Bölümlerden Mezun Olmalı?

Büro personelleri, hem kamu hem de özel sektörde çalışabilmek için, farklı bölümlerden mezun olabilirler. Bu bölümler şunlardır:

İnsan Kaynakları Yönetimi veya İnsan Kaynakları

Gazetecilik, Gazetecilik ve Kitle İletişimi, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, Basın ve Yayımcılık, Basın ve Yayın, Basın ve Yayıncılık, Basın-Yayın

Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon, Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları

İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi

Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme-Muhasebe

Adalet Ön Lisans Programı veya Adalet Meslek Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ön Lisans Programları

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı

Grafik, Grafik Tasarımı, Grafik-Grafik Tasarımı, Grafik ve Reklamcılık Ön Lisans

Matbaacılık, Matbaacılık ve Baskı Teknikeri, Tasarım ve Basım Yayımcılık, Bilgisayar Destekli Yayıncılık, İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Serigrafi, Basım ve Yayım Teknolojileri

Büro Personeli Maaşları 2024: Kamu ve Özel Sektörde Ne Kadar Kazanıyorlar?

Büro personelleri, hem kamu hem de özel sektörde çalışabilmek için, farklı maaşlar alabilmektedir. Bu maaşlar, çalışılan kuruma, mezuniyet seviyesine, kıdeme ve tecrübeye göre değişiklik gösterebilmektedir. 2024 yılında büro personellerinin alabileceği maaşlar şöyledir:





Özel Sektör Büro Personeli Maaşları:

En Düşük Büro Personeli Maaşı: 16.000 TL

En Yüksek Büro Personeli Maaşı: 24.000 TL

Ortalama Büro Personeli Maaşı: 32.200 TL

Kamu Büro Personeli Maaşları:

En Düşük Büro Personeli Maaşı: 39.164 TL

En Yüksek Büro Personeli Maaşı: 39.164 TL

Ortalama Büro Personeli Maaşı: 39.164 TL