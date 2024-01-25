Büro Personeli Maaşları 2024: Kamu ve Özel Sektörde Ne Kadar Kazanıyorlar?
Büro personelleri, kurumların veya kuruluşların evrak işleriyle ilgilenen personellerdir. Büro personelleri, hem kamu hem de özel sektörde çalışma imkanı bulan bir meslek grubudur. Büro personelleri, memur veya işçi statüsünde de görev yapabilirler. Peki, 2024 büro personeli maaşları ne kadar?
Büro Personelleri Kaç Para Maaş Alıyor? İşte Büro Personeli 2024 Aylık Maaşları
Büro personelleri, maaşlarını merak eden veya bu mesleği yapmak isteyen adaylar için, 2024 yılında ne kadar kazandıklarını, hangi şartları sağlamaları gerektiğini ve hangi bölümlerden mezun olmaları gerektiğini sizler için araştırdık.
Büro Personeli Olmak İçin Hangi Şartlar Aranıyor?
Özel sektörde büro personeli olmak isteyenlerden, genellikle şu nitelikler aranıyor:
En az lise, en fazla lisans mezunu olmak
Office programlarını iyi derecede kullanabilmek
Hedef odaklı çalışabilmek
Disiplinli ve düzgün çalışabilmek
Odaklı olabilmek
Yaptığı hizmeti güler yüzlülükle gerçekleştirebilmek
Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek
Kamuda büro personeli olmak isteyenlerden ise, şu şartlar aranıyor:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki nitelikleri taşımak
Geçerlilik süresi bitmemiş olan KPSS’den, lise için P94, ön lisans için P93 ve lisans için P3 puan türünden en az 60 veya 70 puan almış olmak
35 yaşından büyük olmamak
Büro Personeli Hangi Bölümlerden Mezun Olmalı?
Büro personelleri, hem kamu hem de özel sektörde çalışabilmek için, farklı bölümlerden mezun olabilirler. Bu bölümler şunlardır:
İnsan Kaynakları Yönetimi veya İnsan Kaynakları
Gazetecilik, Gazetecilik ve Kitle İletişimi, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, Basın ve Yayımcılık, Basın ve Yayın, Basın ve Yayıncılık, Basın-Yayın
Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon, Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları
İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi
Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme-Muhasebe
Adalet Ön Lisans Programı veya Adalet Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ön Lisans Programları
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı
Grafik, Grafik Tasarımı, Grafik-Grafik Tasarımı, Grafik ve Reklamcılık Ön Lisans
Matbaacılık, Matbaacılık ve Baskı Teknikeri, Tasarım ve Basım Yayımcılık, Bilgisayar Destekli Yayıncılık, İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Serigrafi, Basım ve Yayım Teknolojileri
Büro Personeli Maaşları 2024: Kamu ve Özel Sektörde Ne Kadar Kazanıyorlar?
Büro personelleri, hem kamu hem de özel sektörde çalışabilmek için, farklı maaşlar alabilmektedir. Bu maaşlar, çalışılan kuruma, mezuniyet seviyesine, kıdeme ve tecrübeye göre değişiklik gösterebilmektedir. 2024 yılında büro personellerinin alabileceği maaşlar şöyledir:
Özel Sektör Büro Personeli Maaşları:
En Düşük Büro Personeli Maaşı: 16.000 TL
En Yüksek Büro Personeli Maaşı: 24.000 TL
Ortalama Büro Personeli Maaşı: 32.200 TL
Kamu Büro Personeli Maaşları:
En Düşük Büro Personeli Maaşı: 39.164 TL
En Yüksek Büro Personeli Maaşı: 39.164 TL
Ortalama Büro Personeli Maaşı: 39.164 TL