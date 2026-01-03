Bursa Business School 2025: Uludağ Türkiye'nin Stratejik Zirve Merkezi

Bursa Business School 2025'te Türkiye'nin stratejik buluşma noktası oldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçirilen Bursa Business School (BBS), 2025 yılında ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen üst düzey organizasyonlarla iş dünyasının yeni nesil eğitim ve dönüşüm üssü olma konumunu güçlendirdi. Uludağ'ın doğal potansiyelini nitelikli içerikle buluşturan BBS, yıl boyunca Türkiye’nin gündemine yön veren stratejik zirve, forum ve eğitim programlarının merkezi haline geldi.

Stratejik zirveler ve öncelikli temalar

Yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik, yapay zekâ, dirençli şehirler, enerji dönüşümü ve gıda arz güvenliği gibi kritik başlıklarda düzenlenen forum ve zirveler, ulusal ve uluslararası katılımcı profiliyle Türkiye’nin farklı sektörlerdeki dönüşüm sürecine katkı sundu. Uludağ Gıda Zirvesi, Next Level Uludağ Zirvesi (Yapay Zeka ve Otomotiv), Uludağ Dirençli Kentler Zirvesi ve Uludağ Enerji Zirvesi gibi etkinlikler sektör gündemlerini detaylı biçimde tartıştı. Ayrıca Uludağ Çevre Forumu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla ikinci kez gerçekleştirildi.

İş dünyası, kamu ve akademi aynı çatıda

BBS etkinlikleri, kamu politikaları, özel sektör ihtiyaçları ve akademik bilgi birikimini aynı zeminde buluşturarak politika ve stratejilerin şekillenmesine katkı sağladı. Programlar, bakanlık temsilcileri, sektör liderleri, uzmanlar ve akademisyenleri bir araya getirerek hem karar alıcılara hem de sektör temsilcilerine yol gösterici öneriler sundu.

Eğitimden tedarik zincirine güçlü bir ekosistem

Bursa Business School, zirvelerin yanı sıra tedarikçi buluşmalarına, sektörel eşleştirme programlarına ve yeni nesil eğitimlere de ev sahipliği yaptı. Savunma, otomotiv, turizm ve hizmet sektörlerine yönelik programlar firmalar arası iş birliklerini güçlendirirken; B2B pazarlama ve satış, kadın liderlik ve veri odaklı yönetim gibi alanlardaki eğitimler iş dünyasının insan kaynağına doğrudan katkı sundu. Dünya markalarının lansmanları ve üst düzey yönetici eğitimleriyle BBS, Uludağ'ı küresel ölçekte cazibe merkezine dönüştürmeye devam ediyor.

BBS ve kongre turizmi vizyonu

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ’ın kalbinde tarihi kimliği ve benzersiz fiziki imkânlarla kurulan Bursa Business School’un kentin ve bölgenin dönüşüm vizyonunda stratejik bir rol üstlendiğini vurguladı. Burkay, merkezle ilgili olarak Bursa Business School’un dünya genelinde öne çıkan ilk üç destinasyon arasında yer aldığını ve merkezin Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın önemli eğitim merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. Bu yıl BBS ev sahipliğinde en az 10 zirve düzenleneceğini açıklayan Burkay, Uludağ ve Bursa’nın bölgesel ve uluslararası etkisinin artacağını ifade etti.

İbrahim Burkay sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Bursa Business School, önümüzdeki süreçte başta eğitim ve sağlık programları olmak üzere değişimin, dönüşümün ve yenilenmenin en güçlü sahaları arasında yer alacak. BBS, dört mevsim Uludağ hedefimizde çok güçlü bir role sahip. Uludağ’daki tüm otel ve tesislerimiz de bu dönüşümün ana merkezleri haline gelecek."

Beş yıllık hedef ve dört mevsim vizyonu

Burkay, önümüzdeki beş yıl içinde Bursa ve Uludağ’ın marka değerini hak ettiği konuma taşıyarak yılın 365 günü ziyaretçi ağırlayan bir merkez olma hedefini yineledi. Bu hedef doğrultusunda düzenlenecek organizasyonların Uludağ ve Bursa’nın bölgesel ve uluslararası gücünü daha da artırması bekleniyor.

