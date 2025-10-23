Bursa'da İki Gıda Fuarı Açıldı: Food Point ve 6. Turfood Horeca

Bursa'da iki gıda fuarı kapılarını açtı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde KFA Fuarcılık tarafından düzenlenen Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı ile Network Fuarcılık tarafından organize edilen 6. Turfood Horeca Fuarının açılışı Bursa Fuar Merkezi'nde yapıldı.

Açılışta öne çıkan mesajlar

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, açılışta kenti gıda üssü yapma konusunda bir vizyon ortaya koyma sorumlulukları bulunduğunu vurguladı. Bozbey, Bursa'nın tarih boyunca ipeğiyle, zeytiniyle, sanayisiyle, tarımıyla, üretimin başkenti olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

Bu güçlü geçmişi, teknolojiyle ve sürdürülebilirlikle birleştirerek geleceğe taşımak zorundayız. Bursa'nın tarımsal üretim kabiliyeti, sanayi altyapısı, lojistik avantajı ve yenilikçi girişim ekosistemi bizi sadece Türkiye'nin değil bölgenin de gıda merkezi haline getirecek önemli bir vizyonun temellerini oluşturuyor. Bugün dünya çok büyük bir sınavdan geçiyor. Gıdayı konuşuyoruz. Kuraklığa rağmen gıda ve tarımsal üretimde kendi kendimize yeten bir ülke olduğumuz günleri yakalamak zorundayız. Hem kentimizde hem ülkemizde artık suya daha fazla ihtiyaç duyan ürünler dışında geliştireceğimiz AR-GE çalışmalarıyla, daha az suyla aynı verimi ya da daha fazla verimi yakalayacak bir anlayışı artık ortaya koymak zorundayız.

BTSO Başkanı Burkay: Gıda stratejik bir alan

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da fuarların kentin tüm dinamiklerini buluşturan önemli organizasyonlar olduğunu belirtti. Burkay, gıda sektörünün dünya çapında stratejik konumda olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

Gıda sektörünün tüm dünyada stratejik alanların başında geldiğini, gıdanın savunma sanayisiyle neredeyse eş değer durumda olduğunu belirten Burkay, alandaki çalışmaların ve ortaya konacak vizyonun ülkenin bağımsızlığı için olmazsa olmaz olduğunu vurguladı. Burkay sözlerine şöyle devam etti:

Bu alanda yapacağımız çalışmalar, ortaya koyacağımız vizyon, ülkemizin bağımsızlığı için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Sadece savunma sanayisinde değil (gıdada) kendi kendine yetebilen bir kent ve ülke olamadığımız takdirde bağımsızlığımızı tam manasıyla kazanmamız mümkün değil.

Su yönetimi ve sanayinin rolü

Burkay, kentlerin ve ülkelerin kaynak kullanımının önemine değinerek Bursa'nın güncel su sorununa dikkat çekti. Konuşmasında su tüketim dağılımı ile arıtma yatırımlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Toplam su kaynaklarının yüzde 70'i tarım alanlarında, yüzde 20'si konutlarda ve yüzde 10'u da sanayide tüketilmekte. Bugün Bursa'mız 17 organize sanayi bölgesiyle hem arıtma tesisleri hem de ileri arıtma tesisleriyle bu suyun belli kısmını geri kazanarak proses suyu olarak tekrar sanayinin hizmetine sunmakta.

Burkay, bunun yeterli olmadığını belirterek tüm arıtılmış suların proses suyu olarak geri kazanılması, sanayiyle tarımın bütünleşmesi ve tarımda ileri teknolojinin devreye alınması gerektiğini ifade etti. Ayrıca dijital takip sistemleriyle vahşi sulamadan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Diğer konuşmacılar ve açılış

Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, gıda, kozmetik, ayakkabı, eğitim, su ve çevre alanlarında fuarlar düzenlediklerini ve gıda ile kozmetik fuarlarını her yıl sürdürdüklerini aktardı. Törende ayrıca Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ile Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ konuşma yaptı. Ardından açılış kurdelesi kesildi.

Fuarları ziyaret etmek için 25 Ekim son gün.

