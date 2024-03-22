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BDDK’dan yeni karar: Taşıt kredileri için sınırlar değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredileri ile ilgili yeni bir karar alındığını duyurdu. Alınan kararla birlikte, taşıt kredilerinde vade sınırlamaları değişti.

Yayın Tarihi: 22.03.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 16:58
BDDK’dan yeni karar: Taşıt kredileri için sınırlar değişti

Taşıt kredisi kullanarak araç almayı düşünenler için önemli bir duyuru yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, fatura değeri 1 milyon 600 bin TL ve altında olan araçlar için verilecek olan taşıt kredileri için vade sayısı 48 aya, fatura değeri 1 milyon 600 bin TL ile 3 milyon TL olan araçlar için verilecek taşıt kredilerinde ise vade sayısı 36 ay ile sınırlandırıldı.

Fatura değeri 3 milyon ile 4 milyon TL olan araçlar için kullanılacak olan taşıt kredisinin vade sayısının 24 ay, 4 milyon üzerindeki araçlar için ise 12 ay olarak sınırlandırıldığı da belirtildi.

Güncel kredi oranları

Çekilebilir kredi oranları ise kasko değeri 1 milyon 600 bin TL’ye kadar olan araçlar için yüzde 70, 1 milyon 600 bin TL ile 3 milyon TL arasında olanlar için yüzde %50, 3 milyon ile 4 milyon TL aralığında olanlar araçlar için yüzde 30, 4 milyon üzerindeki araçlar için ise yüzde 20 olarak belirlendi.

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