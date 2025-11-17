Bursa'da Küçükbaş Hayvancılığa 8 Bin TL Destek

Bursa Büyükşehir, Gürsu'da küçükbaş yetiştiricilerine 1.603 aileye 4.000 TL yem ve 4.000 TL aşı desteği sağladı; Başkan Mustafa Bozbey ziyaretlerde projeleri ve talepleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 17:37
Bursa Büyükşehir'den küçükbaş hayvancılığa güçlü destek: 8 Bin TL

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında küçükbaş hayvan yetiştiricilerine desteğini artırmaya devam ediyor. Başkan Mustafa Bozbey tarafından yapılan açıklamada, 1.603 aile işletmesine 4.000 lira yem ve 4.000 lira aşı desteği verildiği bildirildi.

Başkan Bozbey Burada projesiyle sahadaki talepler dinlendi

Başkan Mustafa Bozbey, 15 günde bir farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşup talepleri dinlemek amacıyla başlattığı "Başkan Bozbey Burada" projesi kapsamında Gürsu ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Gürsu Kaymakamı Murat Kütük ile bir araya gelen Bozbey, tarımdan eğitime, güvenli ve planlı yapılaşmadan vatandaşların taleplerine kadar birçok konuda görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret kapsamında Gürsu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Gürsu Muhtarlar Derneği, Gürsu Nakliyeciler, Minibüsçüler, Taksiciler ve Kamyoncular Odası ile Gürsu Ziraat Odası ziyaret edildi; esnafın, muhtarların, şoförlerin ve üreticilerin talepleri dinlendi.

Hizmetler yerinde sunuldu

Gürsu Belediyesi önünde düzenlenen buluşmada vatandaşların talepleri alındı. Alanda bulunan sağlık otobüsünde vatandaşların muayeneleri ücretsiz yapıldı; iş arayanlar ise Bursa İş Ofisi standında forum doldurma imkânı buldu.

Başkan Bozbey, destekle ilgili olarak şunları söyledi: "Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan bin 603 aile işletmecimize 4 bin lira yem desteği, 4 bin lira da aşı desteği verdik. Hemen bankayla iletişime geçerek bu bedelin ailelerimize aktarılmasını sağladık. Bereketli olmasını diliyoruz. Tüm ailelerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Aile işletmelerimizin gelişmesini, aile işletmelerinin artmasını istiyoruz. Bu desteği Büyükşehir Belediyesi olarak veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Bursa’da hayvancılığın gelişmesini için desteklerimizi sürdüreceğiz".

Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez ise, bugüne kadar böyle bir destek almadıklarını belirterek Başkan Mustafa Bozbey ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Altyapı ve ulaşım projelerinde ilerleme

Gürsu'da trafiği rahatlatmak, yolları güvenli ve konforlu hale getirmek için adımlar attıklarını vurgulayan Başkan Bozbey, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumlu olduğu caddelerde çalışmaların kesintisiz sürdüğünü aktardı. Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Caddesi, Sadık Ahmet Caddesi, Özgüven Caddesi gibi bölgelerde süreçlerin tamamlandığını belirtti.

Bozbey ayrıca, Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi üzerindeki kamulaştırma sorunlarını çözdüklerini, otopark çalışmalarına devam ettiklerini ve Atatürk Caddesi için iyileştirme projesini hayata geçireceklerini söyledi. Pazar yeri yakınındaki hastaneye giden yolda çalışmaların yoğunlaştırıldığını da ekledi.

Başkan Bozbey son olarak, Gürsu'nun tüm mahallelerine eşit hizmet götürdüklerini vurgulayarak: "Önümüzdeki süreçte Gürsu’nun gelişmesine, sosyal ve kültür hayatına katkı sunacak projeleri gerçekleştireceğiz. Bizler, Bursalıların bu kentte mutlu, huzurlu olmasını istiyoruz. Halkımızı gülümsetmek istiyoruz" dedi.

