Bursa'da Yeşildere Barajı Tamamlandı, 38 Bin Dekar Tarım Arazisi Sulanacak

Bursa'da Yeşildere Barajı'nın Sofistike Yapısı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapımı tamamlanan Yeşildere Barajı, 38 bin 885 dekar tarım arazisini sulayarak tarımsal üretimi artıracak. Su tutmaya başlayan baraj, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü öncülüğünde hayata geçirildi.

Modern Sulama Projesi

Karacabey Ovası'nda yer alan baraj, uygun iklim koşulları ve alüvyonlu toprak yapısıyla farklı bitkisel ürünlerin yetiştirilmesine olanak tanıyor. Gerçekleştirilen projede, 125 kilometrelik boru döşenerek sulanabilir alanların genişletilmesi hedefleniyor. DSİ 1. Bölge Müdürü İnan Gündüz, barajın ön yüzünün beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edildiğini belirtti.

Barajın Ekonomik Etkileri

Gündüz, Yeşildere Barajı'nın, 16 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olduğunu dile getirerek, bu suyun 8 yerleşim birimine tarımsal sulama suyu sağlayacağını ifade etti. Modern sulama şebekesinin 55 kilometresi şu an itibarıyla tamamlanmış durumda. Gündüz, bu sulama projesinin ekonomiye yıllık 384 milyon lira katkı sağlayacağını ve sulu tarımın yaygınlaşmasıyla tarımsal verimliliğin artacağını vurguladı.

Gündüz, "Projemizle birlikte ürün yelpazesi genişleyecek ve sulu tarımla dekar başına 9 bin 750 lira gelir elde edilebilecek. Güney Marmara'nın tarımsal potansiyeli artacak, milli gelir daha fazla artmış olacak." diyerek projenin önemine dikkat çekti.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapımı tamamlanan ve su tutmaya başlayan Yeşildere Barajı ile 38 bin 885 dekar tarım arazisi suyla buluşacak.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapımı tamamlanan ve su tutmaya başlayan Yeşildere Barajı ile 38 bin 885 dekar tarım arazisi suyla buluşacak.