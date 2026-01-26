Bursa’dan Dünyaya E-İhracat Hamlesi: 'İhracatın Kahramanları'

Etkinlik ve Amaç

Güvenilir Ürün Platformu tarafından hayata geçirilen "İhracatın Kahramanları" projesinin il buluşmalarının yenisi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşti. Etkinlik, yoğun katılımla düzenlendi; e-ihracat odaklı yönlendirmeler ve KOBİ'lerin uluslararası pazarlara açılmasına yönelik adımlar ele alındı.

BTSO'dan Değerlendirme

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz etkinlikte şu ifadeleri kullandı:

"Günümüzde dünyanın en değerli vitrinleri, akıllı telefon ekranlarında yer alıyor. Ürünlerin küresel pazarlara açıldığı bu yeni düzende dijital varlık, fiziksel mekânlardan çok daha stratejik bir anlam kazanıyor. Bizler de firmalarımızın yeni nesil üretim modellerine ve dijital uygulamalara hızlı ve etkin biçimde adapte olabilmeleri amacıyla seminerler, paneller ve konferanslar düzenliyoruz. Özellikle e-ticaret, e-ihracat ve dijital pazarlama başlıklarında Alibaba gibi önde gelen firmalarla iş birliğinde tüm sektörleri kapsayan nitelikli organizasyonlarla iş dünyamızı geleceğe hazırlıyoruz. BTSO olarak Tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde, Bursa’mızı e-ticaret, e-ihracat ve dijital ticaret alanında bölgesel değil küresel ölçekte söz sahibi merkezlerden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda Bursa merkezli bir pazaryeri oluşturma hedefiyle yürüttüğümüz konsorsiyum çalışmaları da kararlılıkla sürüyor. E-ticaret ve e-ihracatı, dış ticaretimizi büyütecek en stratejik araçlardan biri olarak görüyor; girişimcilerimizin özellikle sınır ötesi e-ticarette aktif rol almasını hedefliyoruz. Bugün burada BTSO Akademi, Güvenilir Ürün Platformu ve Alibaba.com iş birliğinde e-ihracatı konuşurken, bu başlığın firmalarımız için bir alternatifinin olmadığını net bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor"

Alibaba.com'dan Mesaj

Alibaba.com Kuzey APAC Genel Müdürü ve Türkiye Ülke Müdürü Michael Yu açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Güçlü bir sanayi mirasına ve küresel ticaret için daha da güçlü bir vizyona sahip olan Bursa’da bugün sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir mutluluk.Alibaba.com olarak, ihracatın sadece ürünleri yurt dışına satmaktan ibaret olmadığına yürekten inanıyoruz. İhracat; dayanıklılık inşa etmek, sürdürülebilir büyüme oluşturmak ve işletmeler için yeni kapılar açmak demektir. Ve her başarılı ihracat hikâyesinin arkasında bir kahraman vardır; sınırların ötesini düşünmeye cesaret eden bir girişimci. İhracatın Kahramanları, Türkiye’nin üretim gücünü ön plana çıkarmak ve firmalarımızı dijital ihracatta desteklemek amacıyla Güvenilir Ürün Platformu ile birlikte hayata geçirdiğimiz özel bir inisiyatiftir. Bugün burada, uluslararası pazarlara açılmak, pazarlarını çeşitlendirmek ve küresel ölçekte rekabet etmek için cesur adımlar atan Bursa’nın İhracat Kahramanlarını kutlamak için bulunuyoruz. Sizlerin başarı hikâyeleri yalnızca bu bölgeye değil, Türkiye genelinde ve ötesinde binlerce işletmeye ilham veriyor. Bursa her zaman güçlü bir üretim merkezi olmuştur. Bugün ise aynı zamanda küresel bir ihracat üssüne dönüşüyor. Bu dönüşümü mümkün kılan sadece teknoloji değil; insanlar sizlerin vizyonu, uyum yeteneği ve uluslararası büyüme konusundaki cesareti.Bugünkü etkinliğin ilham verici, pratik bilgiler sunan ve güçlü bağlantılar kurulmasına vesile olan bir buluşma olmasını diliyorum. Gelin, birbirimizden öğrenelim, deneyimlerimizi paylaşalım ve birlikte daha güçlü küresel başarı hikâyeleri inşa etmeye devam edelim"

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ise şunları belirtti:

"Bursa ihracatta ilk dört il arasında bulunuyor. E-ihracatta da ilk sıralarda yer almasi için düğmeye basıldı. Bu kapsamda düzenlenen etkinlikte e-ihracatın püf noktaları anlatıldı. Bursa’da e-ihracatın istenen noktaya gelmesi Türkiye ekonomisine büyük katkı yapacak"

Söyleşi ve Katılımcılar

Etkinlikte düzenlenen interaktif söyleşi katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Jacob Shi (Alibaba.com Türkiye İş Geliştirme ve Kanal Yöneticisi), Göksun Bayrak (DHL Express Türkiye Perakende Kanal Geliştirme Müdürü), Barış Sülün (BTSO E-Ticaret Komitesi Başkanı), Fırat Parto (E-şeker kurucusu), Medya Bayrak Sevinç (Ticaret Bakanlığı E-İhracat Uzmanı) ve İsmail Samet Eser (Uludağ İhracatçı Birlikleri Devlet Yardımları Şube Şefi) konuşmacı olarak yer aldı.

Sonuç ve Fırsatlar

BTSO merkez binasında gerçekleşen etkinlikte e-ihracat, teşvikler, pazarlama tüyoları ve ihracatı hızlandıracak birçok başlık masaya yatırıldı. Etkinliğe katılan KOBİ'lere e-ihracat pazaryerleri için çeşitli fırsatlar ve indirimler tanımlandı.

