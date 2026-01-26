Sakarya Pazarında Kış Sebzeleri Gözde: Brokoli, Karnabahar, Ispanak

Sakarya’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış sebzeleri pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Vatandaşlar, özellikle bağışıklık sistemini destekleyen ürünlere yöneliyor.

Pazardaki ürün çeşitliliği

Brokoli, karnabahar, ıspanak ve pırasa gibi kış sezonunun vazgeçilmez ürünleri tezgahlardaki ağırlığını sürdürüyor. Fiyatların mevsim normallerinde seyrettiği ve taleplerin sağlık odaklı olduğu gözleniyor.

Fiyatlar ve esnafın değerlendirmesi

Adapazarı ilçesindeki Katlı Pazar’da esnaflık yapan Enes Cambaz, güncel durum ve fiyatlarla ilgili bilgi verdi. Cambaz, "En çok brokoli, karnabahar ve ıspanağı tercih ediliyor" dedi ve fiyatları şöyle aktardı:

"İyi brokolinin kilosu 100 lira. Karnabahar adet hesabı olarak 60-70 lira, çok kaliteli ürünler ise 80 liradan alıcı buluyor. İyi ıspanak ve iyi pırasanın kilosu ise 50 lira. En çok tercih edilen, tutulan ürünler bunlar."

Cambaz ayrıca yeşillik fiyatlarının geçen yıla göre uygun olduğunu, ancak küçük artışların bile müşterinin dikkatini çektiğini belirtti: "Roka yaklaşık 2 yıldır 20 liraydı, bu sene 25 lira oldu. 2 yıl aradan sonra gelen 5 liralık fark bile müşterinin gözüne batabiliyor."

Tüketici tercihleri

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar tercihlerini sağlık odaklı yaptıklarını ifade etti. Müşterilerden Nilüfer Maviş Vatanseven, karalahana, ıspanak ve pırasa gibi sebzeleri balıkla birlikte tükettiklerini belirtirken, çocuklu ailelerin bağışıklığı güçlendirmek amacıyla kış sebzelerine yöneldiğini söyledi.

