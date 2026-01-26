Sakarya Pazarında Kış Sebzeleri Gözde: Brokoli, Karnabahar, Ispanak

Sakarya’da soğuyan hava ile pazar tezgahlarını brokoli, karnabahar, ıspanak ve pırasa doldurdu; fiyatlar mevsim normallerinde, brokoli kilosu 100 TL.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 16:48
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 16:53
Sakarya Pazarında Kış Sebzeleri Gözde: Brokoli, Karnabahar, Ispanak

Sakarya Pazarında Kış Sebzeleri Gözde: Brokoli, Karnabahar, Ispanak

Sakarya’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış sebzeleri pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Vatandaşlar, özellikle bağışıklık sistemini destekleyen ürünlere yöneliyor.

Pazardaki ürün çeşitliliği

Brokoli, karnabahar, ıspanak ve pırasa gibi kış sezonunun vazgeçilmez ürünleri tezgahlardaki ağırlığını sürdürüyor. Fiyatların mevsim normallerinde seyrettiği ve taleplerin sağlık odaklı olduğu gözleniyor.

Fiyatlar ve esnafın değerlendirmesi

Adapazarı ilçesindeki Katlı Pazar’da esnaflık yapan Enes Cambaz, güncel durum ve fiyatlarla ilgili bilgi verdi. Cambaz, "En çok brokoli, karnabahar ve ıspanağı tercih ediliyor" dedi ve fiyatları şöyle aktardı:

"İyi brokolinin kilosu 100 lira. Karnabahar adet hesabı olarak 60-70 lira, çok kaliteli ürünler ise 80 liradan alıcı buluyor. İyi ıspanak ve iyi pırasanın kilosu ise 50 lira. En çok tercih edilen, tutulan ürünler bunlar."

Cambaz ayrıca yeşillik fiyatlarının geçen yıla göre uygun olduğunu, ancak küçük artışların bile müşterinin dikkatini çektiğini belirtti: "Roka yaklaşık 2 yıldır 20 liraydı, bu sene 25 lira oldu. 2 yıl aradan sonra gelen 5 liralık fark bile müşterinin gözüne batabiliyor."

Tüketici tercihleri

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar tercihlerini sağlık odaklı yaptıklarını ifade etti. Müşterilerden Nilüfer Maviş Vatanseven, karalahana, ıspanak ve pırasa gibi sebzeleri balıkla birlikte tükettiklerini belirtirken, çocuklu ailelerin bağışıklığı güçlendirmek amacıyla kış sebzelerine yöneldiğini söyledi.

SAKARYA’DA KIŞ SEZONUNUN GÖZDE SEBZELERİ BROKOLİ, KARNABAHAR VE ISPANAK TEZGAHLARDAKİ YERİNİ...

SAKARYA’DA KIŞ SEZONUNUN GÖZDE SEBZELERİ BROKOLİ, KARNABAHAR VE ISPANAK TEZGAHLARDAKİ YERİNİ KORURKEN; PAZARIN NABZINI TUTAN ESNAF, VATANDAŞIN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ ÜRÜNLERİ VE GÜNCEL FİYATLARI PAYLAŞTI.

SAKARYA’DA KIŞ SEZONUNUN GÖZDE SEBZELERİ BROKOLİ, KARNABAHAR VE ISPANAK TEZGAHLARDAKİ YERİNİ...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan Öncesi Ankara'da Fahiş Fiyat Denetimi
2
Traktör sayısı 80 ilde arttı, sadece Şanlıurfa düştü
3
ETSO Heyeti Seul'de Medikal ve Kozmetik Fuarına Katılıyor (26-31 Ocak 2026)
4
GSO 2026 İlk Meclis Toplantısı: Gaziantep Sanayisi Hedefleri
5
Denizli OSB'de Dünya Bankası ve Bakanlık Ziyareti: Atıksu Tesisi ve Arazi GES Projesi
6
Sakarya Pazarında Kış Sebzeleri Gözde: Brokoli, Karnabahar, Ispanak
7
Dünya Gümrük Günü Yalova'da Törenle Kutlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları