Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan Öncesi Ankara'da Fahiş Fiyat Denetimi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ramazan öncesi Ankara'da restoran, fırın ve kasaplarda fahiş fiyat, kayıt dışı işlemler ve gramaj uyumu denetimi yaptı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:24
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:39
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan ayı öncesi denetim

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ramazan ayı öncesi tüketici haklarını korumak amacıyla Ankara'daki restoran, fırın ve kasap işletmelerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerle tedarik zincirindeki fiyat hareketleri ve kayıt dışı uygulamalar mercek altına alındı.

Denetim kapsamı

Ekipler, üreticiden tüketiciye uzanan tedarik zincirinde fiyat artışlarının kaynağını ve olası usulsüzlükleri tespit etmek için ürün etiketleri, giriş-çıkış belgeleri ve faturaları detaylı şekilde inceledi. Denetimlerde işletmelerin kayıt uyumu ve belge düzeni değerlendirildi.

Odak noktaları

Kontroller sırasında fahiş fiyat iddiaları değerlendirilirken ürün gramajları da kontrol edildi. Restoranlarda ise menüde yer alan fiyatların kasa fişleriyle uyumlu olup olmadığı dikkatle karşılaştırıldı.

