Denizli OSB'de Dünya Bankası ve Bakanlık Ziyareti: Atıksu Tesisi ve Arazi GES Projesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Bankası, Denizli OSB’de projeleri yerinde inceledi

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ne kazandırılacak projeler kapsamında, Dünya Bankası finansmanlı Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi dâhilinde yapımı süren tesisler saha ziyaretine konu oldu.

İncelenen projeler

Ziyarette; 30 bin m/gün kapasiteli Biyolojik ve Kimyasal Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi ile 2400 KWe / 2622,4 KWp kurulu güce sahip Arazi GES Projesinin mevcut durumu ele alındı. Projelerin çevresel etkileri, teknik ilerleme ve saha organizasyonu hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Katılımcılar ve ev sahipleri

Ev sahipliğini Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalcan Sirkeci ve İsmail Aslan ile Bölge Müdürü Ahmet Taş gerçekleştirdi. Ziyarette ayrıca Dünya Bankası Çevre Uzmanı Sibel Gülen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çevre Uzmanları Başak Özer ve Simge Ceylan Koç, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Özlem Çan ile Teknik Uzman Gözde Eriş yer aldı.

Sunum ve değerlendirmeler

Toplantıda, çevresel ve sosyal yönetim, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, teknik süreçler ve saha organizasyonunu içeren kapsamlı bir sunum yapıldı; projelerin uluslararası standartlara uygunluğu ve uygulanma aşamaları tartışıldı.

Başkan Baltalı'nın değerlendirmesi

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Bankası yetkililerine teşekkür ederek, "Denizli Organize Sanayi Bölgemize kazandırdığımız yatırımlar, bölgemizin çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve rekabetçi sanayi vizyonunun önemli bir parçasıdır." dedi. Baltalı, "Günlük 30 bin m/gün kapasiteli Biyolojik ve Kimyasal Merkezi Atıksu Arıtma Tesimiz ile çevresel etkileri en aza indirirken, 2400 KWe / 2622,4 KWp kurulu güce sahip Arazi GES Projemizle temiz ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Baltalı, ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Bankası’nın katkılarına dikkat çekerek, projelerin uluslararası standartlarda hayata geçirildiğini belirtti ve "Nazik saha ziyaretleri ve destekleri için tüm yetkililere teşekkür ediyor, Denizli OSB olarak yeşil dönüşüm ve katma değerli üretim yolculuğumuza kararlılıkla devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum." şeklinde konuştu.

