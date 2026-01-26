ETSO Heyeti Seul'de Medikal ve Kozmetik Fuarına Katılıyor (26-31 Ocak 2026)

ETSO heyeti, 26-31 Ocak 2026'de Seul'deki Medikal ve Kozmetik Fuarı'na 19 firma ile katılacak; B2B görüşmeler ve ihracat hedefleri için temaslarda bulunacak.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 09:11
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 09:12
ETSO heyeti Güney Kore’de medikal ve kozmetik fuarına katılıyor

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) 4. Meslek Grubu; medikal, kimya ve tıbbi malzemeler sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerden oluşan sektörel ticaret heyetini 26-31 Ocak 2026 tarihlerinde Güney Kore’nin başkenti Seul'de düzenlenecek Medikal ve Kozmetik Sektörel Fuarı'na gönderecek.

Program detayları ve hedefler

Heyet, TOBB Üst Kurul Delegesi, Kobi Politikaları Kurulu Üyesi ve ETSO Meclis Üyesi Haktan Ömeroğlu başkanlığında fuara katılacak. Delegasyon, Seul'de Güney Koreli sektör temsilcileriyle B2B ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek ve firmalara uluslararası pazarlarda tanıtım olanağı sağlayacak.

Ömeroğlu, medikal, kozmetik ve tıbbi malzemeler alanında faaliyet gösteren 19 firma'nın bu süreçte yeni iş bağlantıları kurmayı, karşılıklı ticaret imkânlarını değerlendirmeyi ve ihracat potansiyellerini artırmaya yönelik somut adımlar atmayı hedeflediğini belirterek, ‘’Ticaret Bakanlığımızın Sektörel Ticaret Heyeti Programı kapsamında ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odamızın koordinasyonunda gerçekleştirilen bu organizasyon; Erzurum iş dünyasının küresel pazarlarda daha etkin yer almasına ve dış ticaret kapasitesinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacaktır. Bu noktada özellikle ifade etmek isterim ki; Erzurum iş dünyasının her zaman önünü açan, üreticimizin, ihracatçımızın ve müteşebbisimizi her koşulda destekleyen Saim Ozakalın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak ortaya koyduğu güçlü liderlik, bu tür uluslararası açılımların hayata geçirilmesinde büyük önem taşımaktadır. Yine iş dünyamızın çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Başkanı Rıfat Hisarcıklıoglu’nun; firmalarımızın küresel ölçekte rekabet edebilirliğini artırmaya yönelik vizyoner yaklaşımı ve kararlı duruşu, sahadaki her bir girişimci için son derece kıymetlidir. Firmalarımızın uluslararası pazarlara açılmasına imkân tanıyan destek mekanizmaları ve stratejik yönlendirmeleri dolayısıyla Ticaret Bakanlığı’na da ayrıca teşekkür ediyorum. En önemlisi; Türkiye’nin üretim gücünü, ihracat odaklı büyüme hedeflerini ve iş dünyasının önünü açan reformları güçlü bir iradeyle destekleyen, ülkemizi küresel rekabette daha iddialı bir konuma taşıyan liderliği için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan’a şükranlarımı sunuyorum. İnanıyorum ki bu program; Erzurum’dan çıkan firmalarımızın dünya pazarlarında daha görünür, daha güçlü ve daha rekabetçi hale gelmesine katkı sağlayacak; şehrimizin ve ülkemizin ekonomik geleceğine somut değer katacaktır’ diye konuştu.

Beklenen katkılar

Organizasyonun, Erzurum iş dünyasının küresel pazarlarda daha etkin konumlanmasına ve dış ticaret kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Heyet katılımcıları, fuar boyunca iş bağlantılarını artırmayı, yeni pazar fırsatlarını değerlendirmeyi ve ihracat potansiyelini yükseltmeyi amaçlıyor.

