Traktör sayısı 80 ilde arttı, sadece Şanlıurfa düştü

2025 yılı "Motorlu Kara Taşıtları" verilerine göre Türkiye genelinde traktör sayıları 81 ilden 80'inde artış gösterirken, sadece Şanlıurfa'da düşüş yaşandı.

Toplam trafiğe kayıtlı taşıt: 2025'te 2 milyon 368 bin 538 adet; bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 8,9 azaldı. Trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 52,5 artarak 55 bin 907 adete yükseldi. Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 312 bin 631 adet artış kaydedildi.

Traktör sayısındaki genel artış

Toplam traktör sayısı 2 milyon 265 bin 267'den 50 bin 237 artış ve yüzde 2,2 yükselişle 2 milyon 315 bin 504'e çıktı. Türkiye'de en fazla traktöre sahip il olan Manisa'da geçen yıl traktör sayısı 2 bin 944 adet artışla 111 bin 999'a ulaştı. İkinci sıradaki Konya'da trafiğe bin 86 adet yeni kayıt yapıldı ve traktör sayısı 105 bin 42'ye çıktı. İzmir'de 2 bin 709 adetlik artışla 87 bin 213, dördüncü sıradaki Bursa'da 2 bin 301 adetlik yükselişle 81 bin 204 oldu.

Şanlıurfa'daki düşüş ve nedenleri

Ülkedeki 81 ilin 80'inde trafiğe kayıtlı traktör sayısında geçen yıl artış yaşanırken Şanlıurfa'da düşüş görüldü. Trafikten kaydı silinen traktör sayısının yüksek olması nedeniyle 2025'te kentteki azalış 186 adet oldu; toplam sayı 45 bin 652'den 45 bin 466'ya geriledi.

Şanlıurfa Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Faruk Akbaş, zirai don ve kuraklık gibi tarım sektörünü sıkıntıya düşüren iklim olaylarının çiftçiyi zor durumda bıraktığını belirterek, "Sulama imkanı olmayan kuru arazilerde çiftçi masraflarını karşılayamaz duruma geldi. Fıstık fiyatlarındaki dalgalanmalar da çiftçiye olumsu yansıdı. Çiftçi bırakın traktör almaya, elindekini satar duruma geldi. Kent içinde satamadığını başka illere sattı" dedi.

