Traktör sayısı 80 ilde arttı, sadece Şanlıurfa düştü

2025 Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre Türkiye'nin 81 ilinden 80'inde traktör sayısı artarken sadece Şanlıurfa'da 186 adet azalış yaşandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:40
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:40
Traktör sayısı 80 ilde arttı, sadece Şanlıurfa düştü

Traktör sayısı 80 ilde arttı, sadece Şanlıurfa düştü

2025 yılı "Motorlu Kara Taşıtları" verilerine göre Türkiye genelinde traktör sayıları 81 ilden 80'inde artış gösterirken, sadece Şanlıurfa'da düşüş yaşandı.

Toplam trafiğe kayıtlı taşıt: 2025'te 2 milyon 368 bin 538 adet; bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 8,9 azaldı. Trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 52,5 artarak 55 bin 907 adete yükseldi. Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 312 bin 631 adet artış kaydedildi.

Traktör sayısındaki genel artış

Toplam traktör sayısı 2 milyon 265 bin 267'den 50 bin 237 artış ve yüzde 2,2 yükselişle 2 milyon 315 bin 504'e çıktı. Türkiye'de en fazla traktöre sahip il olan Manisa'da geçen yıl traktör sayısı 2 bin 944 adet artışla 111 bin 999'a ulaştı. İkinci sıradaki Konya'da trafiğe bin 86 adet yeni kayıt yapıldı ve traktör sayısı 105 bin 42'ye çıktı. İzmir'de 2 bin 709 adetlik artışla 87 bin 213, dördüncü sıradaki Bursa'da 2 bin 301 adetlik yükselişle 81 bin 204 oldu.

Şanlıurfa'daki düşüş ve nedenleri

Ülkedeki 81 ilin 80'inde trafiğe kayıtlı traktör sayısında geçen yıl artış yaşanırken Şanlıurfa'da düşüş görüldü. Trafikten kaydı silinen traktör sayısının yüksek olması nedeniyle 2025'te kentteki azalış 186 adet oldu; toplam sayı 45 bin 652'den 45 bin 466'ya geriledi.

Şanlıurfa Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Faruk Akbaş, zirai don ve kuraklık gibi tarım sektörünü sıkıntıya düşüren iklim olaylarının çiftçiyi zor durumda bıraktığını belirterek, "Sulama imkanı olmayan kuru arazilerde çiftçi masraflarını karşılayamaz duruma geldi. Fıstık fiyatlarındaki dalgalanmalar da çiftçiye olumsu yansıdı. Çiftçi bırakın traktör almaya, elindekini satar duruma geldi. Kent içinde satamadığını başka illere sattı" dedi.

TÜRKİYE'NİN 81 İLİNDEN 80'İNDE GEÇEN YIL TRAKTÖR SAYISI ARTARKEN SADECE ŞANLIURFA'DA...

TÜRKİYE'NİN 81 İLİNDEN 80'İNDE GEÇEN YIL TRAKTÖR SAYISI ARTARKEN SADECE ŞANLIURFA'DA DÜŞTÜ.

TÜRKİYE'NİN 81 İLİNDEN 80'İNDE GEÇEN YIL TRAKTÖR SAYISI ARTARKEN SADECE ŞANLIURFA'DA...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erciyes Kayak Merkezi'ne Hafta Sonu 320 Bin Ziyaretçi
2
McDonald’s Türkiye: Yüzde 98 yerlilikle 1 milyar dolar üretim katkısı
3
Manavgat, vergi tahsilatında Türkiye’ye örnek kent
4
Garanti BBVA 'Yatırım Konuşuyoruz' Video Serisiyle Yatırımı Sadeleştiriyor
5
A910SF Android YazarkasaPOS Vestel'de: 1.200 Mağazada Satışta
6
Traktör sayısı 80 ilde arttı, sadece Şanlıurfa düştü
7
OYAK Çimento ARKE Arama ve Kurtarma Ekibi Kuruldu — AFAD Akreditasyon Sürecinde

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları