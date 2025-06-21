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Bursa'dan Gana'ya Bebek ve Çocuk Konfeksiyonu Exportu

Bursa bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörü temsilcileri, Gana'da iş görüşmeleri yaparak yeni ticaret bağlantıları kurdu.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 14:10
Bursa'dan Gana'ya Bebek ve Çocuk Konfeksiyonu Exportu

Bursa'dan Gana'ya Bebek ve Çocuk Konfeksiyonu Exportu

Bursa'da faaliyet gösteren bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörü temsilcileri, Gana'nın başkenti Akra'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği UR-GE Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte 90 sektör temsilcisi, ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Akra'daki ticaret bölgelerini ziyaret eden temsilciler, Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa ile bir görüşme yaptı. Ablakwa, Bursalı firmaların sergilediği ürünlerin kalitesi ve tasarımına hayran kaldığını belirterek, "İki ülke arasındaki diplomatik ve ticari ilişkilerin geliştiğini görmekten mutluluk duyuyorum. Gerçekten harika bir etkinlik. Ziyaretten dolayı çok teşekkür ederim!" diye konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Gana ile yeni ticaret bağlantıları kurmayı hedeflediklerini belirti. Kuş, "Afrika'nın ticaret için asla ihmal edilmemesi gereken bir bölge olduğunu düşünüyorum. Burada yükselen bir değer var." dedi.

Türkiye'nin Gana Büyükelçisi Hüseyin Güngör, iki ülke arasındaki ticaret hacminin her geçen gün arttığını ifade ederek, Gana'nın Batı Afrika'da önemli bir ticaret merkezi olduğunu vurguladı. Gana Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Stephen Miezan ise, Akra ve Bursa arasında yeni bir ticaret köprüsü kurulduğunu ve bu adımların ticarete büyük katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Organizasyonda Somut Siparişler Alındı

Bursalı iş dünyası temsilcileri, Akra'daki iş görüşmelerinin son derece verimli geçtiğini belirtti. BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, organizasyonun sektöre katkı sunma ve firmaların dünyaya açılmalarını sağlama amacı taşıdığını kaydetti. Sektör temsilcisi Mesut Okyay ise, Gana'daki iş görüşmelerinin firmalarına motivasyon sağladığını ifade etti.

Bölgedeki ekonomik fırsatlara dikkat çeken Selahattin Mizan, "Bize düşen, ihracat pazarlarında var olmaya çalışmak. Organizasyonda somut siparişler aldık. Kurduğumuz iş bağlantılarını sürdürmek istiyoruz." dedi. Serkan Çetintaş da UR-GE projelerinin yeni pazarlara açılmasında önemli katkılar sağladığını belirtti.

Bursa'da faaliyet gösteren bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörü temsilcileri, Gana'nın başkenti...

Bursa'da faaliyet gösteren bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörü temsilcileri, Gana'nın başkenti Akra'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu.

Bursa'da faaliyet gösteren bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörü temsilcileri, Gana'nın başkenti...

Bursa'da faaliyet gösteren bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörü temsilcileri, Gana'nın başkenti Akra'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu.

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