Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı 8-11 Ekim'de Kapılarını Açıyor

Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 8-11 Ekim'de Düzenleniyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) desteğiyle GL Platform Fuarcılık tarafından "Sığırın Geleceği, Geleceğin Sığırı" mottosuyla düzenlenen AgroGreen Bursa Tarım, Hayvancılık, Süt, Sera Teknolojileri, Tohum-Fide-Fidan ve Canlı Hayvan Fuarı, 8-11 Ekim tarihlerinde Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Uluslararası Katılım ve Ücretsiz Ulaşım İmkanları

Fuar, tarım ve hayvancılığın geleceğine yön verecek teknolojilerin sergileneceği bir platform olacak. Almanya, İtalya, Azerbaycan, Rusya, Suudi Arabistan, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, Nijerya, İran, Irak, Gana ve Gambia gibi ülkelerden alım heyetlerinin katılımı bekleniyor. Ayrıca, 500 kilometre mesafedeki çiftçi ve üretici grupları için ücretsiz ulaşım imkanı sunulması hedefleniyor. Fuarda, 250 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin katılması öngörülüyor.

Tarım Kongresi ve Canlı Hayvan Alanı

Fuarla eş zamanlı olarak düzenlenecek Tarım Kongresi'nde, veriye dayalı tarım uygulamaları, karbon ayak izini azaltan hayvancılık modelleri ve çevreci sera teknolojileri gibi önemli başlıklar ele alınacak. Dış alanda kurulacak olan canlı hayvan alanında, hem yurtiçinden hem de yurtdışından getirilen özel hayvan ırkları sergilenecek.

Fuarın Önemi ve Dönüşüm Vizyonu

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yaptığı açıklamada tarımın güvenlik, refah, diplomasinin ve sağlığın merkezinde yer alan stratejik bir alan olduğunu belirtti. Bursa'nın tarımsal potansiyeline vurgu yapan Burkay, "Bursa, seracılıkta, tohumculukta ve fide üretiminde kalite standartlarını belirleyen bir merkezdir. Tarımsal ihracatta öncü bir yapıya sahibiz." dedi.

Burkay, fuarın küresel bir buluşma niteliği taşıdığını ifade ederek, "Bu fuarı bir dönüşüm alanına çevirmek istiyoruz. Hem akademiyi, hem kamu kurumlarını hem de girişimcileri bir arada buluşturmaktan memnuniyet duyacağız." şeklinde konuştu.

GL Platform Fuarcılık Genel Müdürü Gül Ceylan ise fuarın sadece bir ticaret alanı olmayacağını, aynı zamanda bir sektör diyaloğu alanı olacağını belirtti. Damızlık büyükbaş hayvancılığa yönelik özel zirveler düzenleneceğini kaydeden Ceylan, Anadolu'dan gelen çiftçilerin, teknoloji firmalarının ve ithalatçı-ihracatçıların bir araya geleceği bu önemli organizasyonun beklentilerinin yüksek olduğunu vurguladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) desteğiyle GL Platform Fuarcılık tarafından "Sığırın Geleceği, Geleceğin Sığırı" mottosuyla düzenlenen AgroGreen Bursa Tarım, Hayvancılık, Süt, Sera Teknolojileri, Tohum-Fide-Fidan ve Canlı Hayvan Fuarı, 8-11 Ekim'de yapılacak. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, konuşma yaptı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) desteğiyle GL Platform Fuarcılık tarafından "Sığırın Geleceği, Geleceğin Sığırı" mottosuyla düzenlenen AgroGreen Bursa Tarım, Hayvancılık, Süt, Sera Teknolojileri, Tohum-Fide-Fidan ve Canlı Hayvan Fuarı, 8-11 Ekim'de yapılacak. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, konuşma yaptı.