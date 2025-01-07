Bursalı Sanayiciler, 2025 İçin Umutlu Mesajlar Vermeye Devam Ediyor

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, enflasyonun gerilemesinin sanayicilerin 2025 yılına dair umutlarını ve motivasyonunu artırdığını ifade etti.

Bursa'da dernek merkezinde düzenlenen basın toplantısında, MÜSİAD Bursa Şubesi Sektör Kurulları tarafından hazırlanan "Bursa Ekonomisi Raporu"nun sunumu gerçekleştirildi. Şenocak, konuşmasında Türkiye'nin tarih boyunca karşılaştığı tüm zorlukları aşmakta gösterdiği eşsiz dayanıklılığa değindi.

İhracat Rekoru ve Ekonomik Büyüme

Geçen yıl 262 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun kırıldığını hatırlatan Şenocak, 1 trilyon 130 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmanın milletin çalışkanlığının ve azminin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Şenocak, bu başarının enflasyonla mücadelede sıkı para politikalarının etkisi altında büyük bir sabır ve kararlılıkla elde edildiğini belirterek, son 7 aydır düşüş eğiliminde devam eden enflasyonun Aralık ayında %1,03 olarak açıklandığını ve yıllık bazda son 1,5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini söyledi. Bu gelişmelerin 2025 yılına dair umutları ve motivasyonu artırdığını sözlerine ekledi.

KOBİ'lerin Önemi ve Sanayi Alanları

Bursa'nın 18,2 milyar dolarlık ihracatı ile Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirten Şenocak, kentin yenilikçi ve sektör odaklı hamleler gerçekleştirmesi gerektiğini ifade etti. KOBİ'lerin sanayinin bel kemiğini oluşturduğunu ve üretim ile istihdam temelini sağlamlaştırdığını vurguladı.

Ancak işletmelerin büyük bir kısmının şehir içinde sıkışmış durumda olduğunu ve bunun üretim kapasitelerini kısıtladığını aktaran Şenocak, modern sanayi bölgeleri oluşturulması gerektiğini belirtti. Bu sayede şehir içi sıkışıklıktan kurtulmanın yalnızca üretim süreçlerini verimli hale getirmekle kalmayacağını, aynı zamanda trafik yoğunluğunu azaltacağını da sözlerine ekledi.

Lojistik Avantajlar ve Sürdürülebilirlik

Şenocak, Bursa'nın stratejik konumunun önemli bir lojistik avantaja sahip olduğunu belirtirken, limanlar, kara yolları ve demir yolları gibi kritik bağlantıların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bu altyapı yatırımlarının ihracat süreçlerini hızlandırmakla kalmayıp, Bursa'nın küresel rekabet gücünü artıracağını da vurguladı.

Yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerle Bursa'nın ekonomik hedeflerine ulaşabileceğine inandığını belirten Şenocak, katma değerli üretim, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda yapılacak yatırımların gelecekte Bursa'nın daha güçlü bir konumda olmasını sağlayacağını ifade etti.

Son olarak, Türkiye ekonomisinin potansiyelini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirten Şenocak, "Bursa Ekonomisi Raporu"nun mevcut durumu analiz etmekle kalmayıp, geleceğe yönelik çözüm odaklı yol haritası sunduğunu iletti. Raporda 16 sektörün zorlukları, çözüm önerileri ve stratejik adımları detaylı bir şekilde ele alındığına dikkat çekti.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Sektör Kurullarının hazırladığı "Bursa Ekonomisi Raporu"nun sunumu dernek binasında gerçekleştirildi. MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak (solda), toplantıda konuştu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Sektör Kurullarının hazırladığı "Bursa Ekonomisi Raporu"nun sunumu dernek binasında gerçekleştirildi. MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak (solda), toplantıda konuştu.