DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.300.968,76 -0,23%

Buse Bilim Koleji, Memoriad Beyin Olimpiyatları'na Ev Sahipliği Yapacak

Buse Bilim Koleji, dünya çapında düzenlenecek Beyin Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak ve genç zihinlere fırsatlar sunacak.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 13:19
Buse Bilim Koleji, Memoriad Beyin Olimpiyatları'na Ev Sahipliği Yapacak

Buse Bilim Koleji'nde Beyin Olimpiyatları Heyecanı

Buse Bilim Koleji, Türkiye'deki hafıza şampiyonu ve Pİ sayısı hafıza rekortmeni Lamia Tontu'nun katılımıyla birlikte, Memoriad Beyin Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacaktır.

Etkinlik Detayları

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yer alan Buse Bilim Koleji, Memoriad Beyin Olimpiyatları Federasyonu Başkanı ve Dünya Hafıza Şampiyonu Melik Duyar'ın önderliğinde bu etkinliği gerçekleştirecektir.

2006 yılında Türkiye'den Melik Duyar, ABD'den Scott Flansburg ve Almanya'dan Prof. Ralf Laue tarafından kurulan Memoriad, dünya genelinde birçok ülke ile birlikte çeşitli hafıza ve zihinsel beceri geliştirme yarışmaları düzenlemektedir. Organizasyon, ABD, Almanya, Hollanda, Dubai ve Çin gibi ülkelerde de Mega Hafıza eğitimleri ile tanınmaktadır.

Olimpiyatın Kapsamı

Olimpiyat, 5 ila 12 yaş arasındaki 100 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecektir. Bu etkinlik, çocukların hafıza, hızlı düşünme, konsantrasyon ve zihinsel matematik becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli yarışmalar içerecektir.

Yarışma Kategorileri

  • Hafıza Kategorisi: Sesli sayılar, sayı-şekil eşleştirme, flash sayılar, binary sayılar, isimler ve yüzler gibi alanlarda yarışmalar yapılacaktır.
  • Zihinsel Matematik Kategorisi: Zihinsel toplama, takvim hesaplama, flash anzan maratonu, zihinsel çarpma, karekök ve bölme gibi becerilerin sınanacağı yarışmalar düzenlenecektir.
  • Hızlı Okuma Kategorisi: Katılımcılar, basılı materyaller üzerinden gerçekleştirecekleri hızlı okuma yarışmalarında yeteneklerini test edebilecektir.

Ödüller ve Fırsatlar

Memoriad Beyin Olimpiyatları'nda başarılı olan öğrenciler, Memoriad Beyin Sporları Rekorları Listesi’ne girme fırsatını elde edeceklerdir. Ayrıca, bu etkinlikte kırılan rekorların Guinness Dünya Rekorları kitabında yer alması mümkün olacaktır. Kasım ayında başlayacak Mega Hafıza eğitimleri, öğrencilere hafıza teknikleri ile daha hızlı ve kalıcı öğrenme imkanı sunacaktır.

Kurucu Yorumları

Buse Bilim Koleji'nin kurucularından Futühat Yavuz, organizasyonun öğrencilere heyecan verici bir fırsat sunduğunu ifade ederek, "Bu süreç, öğrenciler için heyecan verici bir deneyim olacak ve gelecekteki eğitim hayatlarında zihinlerini nasıl kullanacaklarına dair bir yol haritası sağlayacaktır," şeklinde görüş bildirmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gıda Güvenliği Uyarısı: Taklit ve Tağşişte Son Durum
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Doğal Gaz Meşale Yakma Töreni'nde Enerji Bağımsızlığını Vurguladı
3
Opel ay sonunda gemileri yaktı! O modelini 1 milyon TL'den ucuza satıyor
4
Bursa'da Pazar Atıkları Komposta Dönüştürülüyor
5
TAV Havalimanları İnovasyon Günleri ile Geleceği Şekillendiriyor
6
Mercedes-Benz'in Karı Çin Rekabeti Nedeniyle Geriledi
7
Memurlara o ödemeler geri geliyor! IBAN'ları kontrol edin!

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak