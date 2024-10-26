Buse Bilim Koleji, Memoriad Beyin Olimpiyatları'na Ev Sahipliği Yapacak

Buse Bilim Koleji'nde Beyin Olimpiyatları Heyecanı

Buse Bilim Koleji, Türkiye'deki hafıza şampiyonu ve Pİ sayısı hafıza rekortmeni Lamia Tontu'nun katılımıyla birlikte, Memoriad Beyin Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacaktır.

Etkinlik Detayları

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yer alan Buse Bilim Koleji, Memoriad Beyin Olimpiyatları Federasyonu Başkanı ve Dünya Hafıza Şampiyonu Melik Duyar'ın önderliğinde bu etkinliği gerçekleştirecektir.

2006 yılında Türkiye'den Melik Duyar, ABD'den Scott Flansburg ve Almanya'dan Prof. Ralf Laue tarafından kurulan Memoriad, dünya genelinde birçok ülke ile birlikte çeşitli hafıza ve zihinsel beceri geliştirme yarışmaları düzenlemektedir. Organizasyon, ABD, Almanya, Hollanda, Dubai ve Çin gibi ülkelerde de Mega Hafıza eğitimleri ile tanınmaktadır.

Olimpiyatın Kapsamı

Olimpiyat, 5 ila 12 yaş arasındaki 100 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecektir. Bu etkinlik, çocukların hafıza, hızlı düşünme, konsantrasyon ve zihinsel matematik becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli yarışmalar içerecektir.

Yarışma Kategorileri

Hafıza Kategorisi: Sesli sayılar, sayı-şekil eşleştirme, flash sayılar, binary sayılar, isimler ve yüzler gibi alanlarda yarışmalar yapılacaktır.

Sesli sayılar, sayı-şekil eşleştirme, flash sayılar, binary sayılar, isimler ve yüzler gibi alanlarda yarışmalar yapılacaktır. Zihinsel Matematik Kategorisi: Zihinsel toplama, takvim hesaplama, flash anzan maratonu, zihinsel çarpma, karekök ve bölme gibi becerilerin sınanacağı yarışmalar düzenlenecektir.

Zihinsel toplama, takvim hesaplama, flash anzan maratonu, zihinsel çarpma, karekök ve bölme gibi becerilerin sınanacağı yarışmalar düzenlenecektir. Hızlı Okuma Kategorisi: Katılımcılar, basılı materyaller üzerinden gerçekleştirecekleri hızlı okuma yarışmalarında yeteneklerini test edebilecektir.

Ödüller ve Fırsatlar

Memoriad Beyin Olimpiyatları'nda başarılı olan öğrenciler, Memoriad Beyin Sporları Rekorları Listesi’ne girme fırsatını elde edeceklerdir. Ayrıca, bu etkinlikte kırılan rekorların Guinness Dünya Rekorları kitabında yer alması mümkün olacaktır. Kasım ayında başlayacak Mega Hafıza eğitimleri, öğrencilere hafıza teknikleri ile daha hızlı ve kalıcı öğrenme imkanı sunacaktır.

Kurucu Yorumları

Buse Bilim Koleji'nin kurucularından Futühat Yavuz, organizasyonun öğrencilere heyecan verici bir fırsat sunduğunu ifade ederek, "Bu süreç, öğrenciler için heyecan verici bir deneyim olacak ve gelecekteki eğitim hayatlarında zihinlerini nasıl kullanacaklarına dair bir yol haritası sağlayacaktır," şeklinde görüş bildirmiştir.