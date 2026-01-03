BUÜ’de 3B Yazdırılabilir Beton Laboratuvarı Açıldı — İnşaat Teknolojisinde Yeni Dönem

BUÜ'de 3B Yazdırılabilir Beton Laboratuvarı hizmete girdi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), teknoloji ve inovasyon odaklı vizyonunu genişleterek 3B Yazdırılabilir Beton Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Laboratuvar, ileri yapı malzemeleri alanında sektöre yön verecek çalışmalara ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandı.

Açılış töreni ve katılımcılar

Laboratuvar; İnşaat Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Mardani koordinatörlüğünde hizmet verecek. Açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Nilüfer Belediye Başkanı Vekili Emrah Mutlu, İMO Bursa Şubesi Başkanı Atilla Erdem ile çok sayıda akademisyen ve sektör temsilcisi katıldı.

Laboratuvar, üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi desteğiyle hayata geçirildi ve sürdürülebilir ile inovatif yapı çözümleri üzerine nitelikli araştırmalara zemin hazırlayacak.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Mühendislik Fakültesi ve İnşaat Mühendisliği bölümünün üniversitenin en dinamik birimleri arasında olduğunu vurguladı. Rektör Yılmaz, BAP kaynaklarının bilimsel araştırmalar için etkin kullanıldığını, proje ve yayın kültürü güçlü akademisyenlerin öncelikle bu fonlardan yararlandığını belirtti ve Prof. Dr. Ali Mardani’nin bu desteği hak ettiğini ifade etti.

Mustafa Orkun Gazioğlu, modern üretimde makineden çok akıl, yazılım, tasarım ve inovasyonun ön planda olduğunu söyleyerek, Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür bilimsel fonlamaların ve iş birliklerinin arkasında duracaklarını bildirdi. Gazioğlu, Bursa’nın bu tür yüksek teknolojili projelerle gerçek anlamda gelişeceğini vurguladı.

Alper Taban, yerel yönetim anlayışlarının teknoloji, sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı olduğunu belirtti. Taban, laboratuvarda üretilen 3 boyutlu yazıcı çıktıları ve kent mobilyalarının önemine dikkat çekti ve bu iş birliğinin daha büyük projelere kapı aralayacağını söyledi.

Şükrü Deviren, Gemlik’in deprem bölgesinde yer alması nedeniyle yeni nesil inşaat teknolojilerine ihtiyacın hayati önemde olduğunu belirtti ve üniversite ile yürütülen protokollerin önemine vurgu yaptı.

Laboratuvarın vizyonu ve iş birliği

Prof. Dr. Ali Mardani, merkezin ekonomik ve ekolojik yaklaşımlarla 3 boyutlu yazdırılabilir yüzey sistemleri üzerine yoğunlaşacağını söyledi. Mardani, laboratuvarın yalnızca beton baskıyla sınırlı kalmayacağını; kent mobilyalarından yapay resiflere, fotokatalitik yüzeylerden geçirgen malzemelere kadar geniş bir Ar-Ge yelpazesiyle çalışacaklarını belirtti.

Mardani, sanayi ortaklı projelerin hâlihazırda TÜBİTAK sürecinde olduğunu ve Jet Robotik, Cihan Grup ile Kalekim-Lyksor Kimya gibi paydaşların desteğiyle bilimsel bilginin ticarileşerek toplumsal faydaya dönüşmesini hedeflediklerini aktardı.

3B Yazdırılabilir Beton Laboratuvarı, sürdürülebilir ve inovatif yapı çözümleri geliştirmeye yönelik araştırma, prototip üretim ve sanayi iş birlikleriyle Bursa’da ve Türkiye’de inşaat teknolojisinin dönüşümüne katkı sağlamayı amaçlıyor.

