Büyük boy tepsi baklava 199 TL satışta olacak! Sucuk, çamaşır deterjanı, nescafe ne ararsanız indirimde

Süper marketlerde peş peşe temel gıda ve hijyen ürünlerinde indirim kampanyası başlatılırken, Başgimpa bu sefer Türk halkının vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan baklavanın kilogramını indirimli şekilde satışa çıkardı. Normalde 239,90 TL’den satışta olan Başgimpa beypazarı baklavanın kilogramı indirimli şekilde 199,95 TL’ye satılıyor. 15 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak bu kampanya doğrultusunda yalnızca baklava değil; sucuk, toz çamaşır deterjanı, un, yumuşatıcı, nescafe gibi ürünlerde uygun fiyatlarla satın alınabilecek.

SUCUK KİLOGRAM 399 TL’YE, ABC LAVANTA ÇAMAŞIR DETERJANI 229 TL’YE DÜŞÜYOR

Başgimpa 9 15 Şubat 2024 aktüel kataloğunda satışı çıkarmış olduğu baklavanın yanı sıra indirimli şekilde ABC çamaşır deterjanı, kruvasan, sucuk, tahin, yumuşatıcı, nescafe üçü bir arada gibi ürünleri de 15 Şubat tarihine kadar indirimli şekilde satacak. Kampanya doğrultusunda sultan Işıl işlem görmüş sucuk kilogram 499,95 TL’den 399,95 TL’ye, abc matik 8000 gr lavanta 249,95 TL’den 229,95 TL’ye, Uno kruvasan 240 gram çikolatalı 8’li 69,95 TL’den 49,95 TL’ye, tahin 500 gr 129,50 TL’den 89,95 TL, üzüm pekmezi 650 gr 96,95 TL’den 69,95 TL’ye, Viking yumuşatıcı 5000 gr ve bulaşık deterjanı 4000 ml 89,95 TL 84,95 TL’ye, son olarak ise nescafe üçü bir arada 10’lu ve 2’si 1 arada 10’lu 45,95 TL’den 39,95 TL’ye satılıyor.























