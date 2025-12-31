Büyüksimitci: Kayseri ihracatı yıllık bazda artmaya devam ediyor

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci'nin kasım ayı ihracat değerlendirmesi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı ihracat verilerini değerlendirdi.

Büyüksimitci, Kayseri’nin kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre %1,38 artışla 314 milyon 776 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini, bir önceki aya göre ise %7,9 düşüş yaşandığını belirtti. Şehrin yılın ilk 11 aylık ihracatı 3 milyar 469 milyon 75 bin dolar, son 12 aylık ihracatı ise 3 milyar 805 milyon 253 bin dolar olarak kaydedildi.

Büyüksimitci, küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalar, jeopolitik gelişmeler ve artan maliyetlerin ihracatçılar üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Bir taraftan küresel ekonomideki belirsizlikler, diğer taraftan yüksek faiz oranları ve krediye erişimde yaşanan zorluklara rağmen Kayseri sanayisinin üretimini sürdürmesi ve ihracatta yıllık bazda artış sağlaması son derece kıymetlidir."

"Sanayicilerimiz tüm zorluklara rağmen kararlılıkla çalışmaya devam ediyor. Bizler de ihracatımızı daha ileri taşımak adına var gücümüzle gayret göstermeyi sürdürüyoruz".

Başkan, ihracat desteklerinin artırılması, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve öngörülebilir bir ekonomik ortamın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Büyüksimitci değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı: "Şehrimizin üretim ve ihracat başarısında emeği olan tüm sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm iş dünyamızın yeni yılını kutluyor, yeni yılın üretimin arttığı, istikrarın güçlendiği ve ekonomimizin daha da sağlamlaştığı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Kayseri sanayisi, birlik ve beraberlik içerisinde üretmeye, ihracat yapmaya ve ülkemize değer katmaya devam edecektir."

KAYSERİ SANAYİ ODASI (KAYSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ, TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) TARAFINDAN AÇIKLANAN KASIM AYI İHRACAT RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ.