Çalışan anneler elini çabuk tutsun! Aralık ayından sonra büyük zam geliyor: Şimdi başvurmayan yandı

Doğum nedeni ile çalışma hayatından uzaklaşan kadınlara için yapılan doğum borçlanması için son çıkış tarihi 31 Aralık bu tarihe kadar başvurmayanlar zamlı ödemek zorunda kalacaklar. Detaylar haberimizde…







DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN ACELE EDİN! ARALIK BİTMEDEN BAŞVURUN

İlk işe başladığınız tarihten önce doğmuşsanız kesinti yapamazsınız. Ancak ilk işe giriş tarihinizden sonra işinizden ayrılırsanız yine de borçla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Yeni borç alanlar için yeni uyarı: Doğum borçları yeniden artıyor Erken emeklilik planlayan kadınların başvurularını aralık ayı sonuna kadar yapmaları gerekiyor.

Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen, doğum yapmak için çalışmayan kadınlara doğum borçlanması hakkı ve doğum borcunun nasıl hesaplandığı hakkında şu bilgileri verdi.

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?

Bu, sigortalı kadınların doğum sebebi ile çalışamayacakları dönemlerde kullanabilecekleri bir haktır. Bir kadının doğum yaptığı tarihten ileri, iki sene, yani 720 gün boyunca çalışmadığı süreleri parasıyla satın alabiliyor. 720 çarpı 3 yapabiliyoruz. Yani 3 çocuğa kadar satın almanız mümkün. Bu da 6 sene erken emekli olma imkânı sağlıyor. EYT sırasında sistem çok iyi çalıştı ve birçok kadın erken emekli oldu."

HANGİ DOĞUMLAR BORÇLANILABİLİYOR?

Sigortaya ilk kayıt olduktan sonra doğum yapmalısınız.5 gün bile olsa sigortalıysanız ve sonrasında çocuk doğurursanız, sosyal yardımlardan sorumlu olabilirsiniz. İlk işe başladığınız tarihten önce doğmuşsanız kesinti yapamazsınız. Ancak ilk işe giriş tarihinizden sonra işinizden ayrılırsanız yine de borçla karşı karşıya kalabilirsiniz.

STAJ SİGORTALI KADINLAR BORÇLANABİLİR Mİ?

Staj sigortasını yaptırdığı tarih ile sigortayı ilk yaptırdığı tarih arasında doğum yapan kadınlar, şartları taşımaları halinde borçlanabilmektedir. Doğum borcunda 720 gün şartı aranmamaktadır. Küçük miktarlarda finansman da mümkündür. Şu anda günlük 143,09 TL'den borçlanabiliyorsunuz.

ARALIK BİTMEDEN BAŞVURUN

Ancak artış kasım ayından aralık ayına kadar başlıyor. Asgari ücretin altı ayda bir artması borcun artması anlamına geliyor. Bu nedenle doğum borçlanmasına başvurmak istiyorsanız aralık ayı sonuna kadar başvurunuzu yapmanız gerekmektedir.

Melis Elmen, ‘doğum borçlanmaların getirisi, götürüsü ve maaşa katkısı ne olacak?’ konularında sosyal güvenlik uzmanlarından profesyonel destek alınması tavsiyesinde bulundu.