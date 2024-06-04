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Çalışana, emekliye faizsiz kredi kampanyası! Nakit derdini anında bitirecek

Mayıs ayının bitimine yaklaşırken, düşük gelirli ailelerin acil finansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış faizsiz kredi seçenekleri hala mevcut. Bankacılık deneyimi yaşamamış kişiler veya mobil platformlar aracılığıyla başvuru yapacak bireyler için sunulan bu faizsiz kredi imkanları, belirli bankalar tarafından sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 04.06.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 12:03
Çalışana, emekliye faizsiz kredi kampanyası! Nakit derdini anında bitirecek

Yakın zamanda, hem devlet hem de özel sektör bankalarının uyguladığı faiz oranları yüzde 5 seviyelerine ulaştı. Bu durum, vatandaşların yüksek geri ödeme maliyetleri nedeniyle kredi yerine nakit avans seçeneklerine yönelmelerine yol açtı. Öte yandan, belirli koşulları yerine getiren bireylere yönelik faizsiz kredi imkanları sunan bankalar da ortaya çıktı. Faizsiz kredi veya taksitli nakit avans fırsatlarından faydalanmak isteyenler için, üç banka 31 Mayıs'a kadar başvuruları kabul etmeye devam edeceklerini duyurdu.

Faizsiz Kredi İmkanları Sunan Bankalar:

  •   Garanti BBVA
  •   ING Bank
  •   İş Bankası

Garanti BBVA, 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak şekilde, 10.000 TL'ye varan tutarlarda %0 faiz oranı ile kredi fırsatı sunmaktadır. Bu kampanyadan yararlanacak bireyler için ödeme planı aşağıdaki gibidir:

  •   Kredi Miktarı: 10.000 TL
  •   Vade Süresi: 6 ay
  •   Faiz Oranı: %0
  •   Aylık Taksit Tutarı: 1.666,67 TL

Faizsiz Kredi Fırsatları

ING Bank ve İş Bankası'ndan Faizsiz Kredi Fırsatları

Zor zamanlarda bütçeyi destekleyen ING Bank, ihtiyaç sahiplerine yönelik %0 faizli 5.000 TL'lik kredi seçeneğini sunuyor. Turuncu ekstra programına dahil olan müşteriler, bu avantajlı tekliften yararlanabilirler. ING Bank'ın faizsiz kredi seçeneği için ödeme detayları şöyledir:

  •   Kredi Miktarı: 5.000 TL
  •   Faiz Oranı: %0
  •   Vade Süresi: 36 ay
  •   Aylık Ödeme: 282,58 TL

Öte yandan, İş Bankası, İşCep kullanıcılarına özel olarak 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak 25.000 TL'ye kadar faizsiz nakit avans kampanyası düzenliyor. Bu kampanyadan her müşteri yalnızca bir defa faydalanabilir. İş Bankası'nın faizsiz nakit avans için geri ödeme planı ise şu şekildedir:

  •   Nakit Avans Miktarı: 25.000 TL
  •   Vade Süresi: 3 ay
  •   Aylık Taksit: 833 TL

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