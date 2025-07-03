Çalışma Hayatına Yön Verecek Kanun Teklifi TBMM'de Görüşülmeye Başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kanun Teklifi Görüşmeleri Başladı

Çalışma hayatına yönelik önemli düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Usul Tartışması ve Eleştiriler

Görüşmelere başlamadan önce İYİ Parti milletvekillerinin talebi üzerine bir usul tartışması açıldı. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, vatandaşların asgari ücret ve en düşük emekli maaşı taleplerinin göz ardı edildiğini belirtti. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik düzenlemelerin toplumun yarısını etkileyen konularla kıyaslandığında yetersiz olduğunu vurguladı. Usta, "Bir kişi için düzenleme yapıyorsunuz, ancak toplumun yarısını ilgilendiren konularda hiçbir şey yapmıyorsunuz." dedi.

Demokratik Türkiye Partisi (DEM) Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ise, teklifin bazı hükümlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlatarak, bu durumun düzeltilmesi gerektiğini ifade etti. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli de asgari ücret artışlarının yetersiz olduğunu dile getirerek, gerçek enflasyona yönelik eleştirilerde bulundu.

Yenilikler ve Düzenlemeler

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, teklifin amaçlarının başlıca olarak çalışma hayatında teknolojinin etkin kullanılmasını sağlamayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, yurt dışında yaşayan vatandaşların sosyal güvenlik işlemlerinin kolaylaştırılacağını vurguladı.

Teklifte, Türk Silahlı Kuvvetlerinin organizasyonel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, emekli aylıklarıyla ilgili düzenlemelerin de yer aldığını açıkladı. Kurt, "Teklif ile iş gücü piyasasında etkinliğin artırılmasının yanı sıra, işveren ile iş arayanların daha etkin eşleştirilmesine olanak tanınması hedeflenmektedir," dedi.

Çalışan Hakları ve Esneklik

Kurt, konaklama tesislerinde çalışan personelin haftalık izinlerini esnek bir biçimde kullanmasına olanak tanınacağını da belirtti. Çalışanların talepleri doğrultusunda 10 günlük bir süre içinde izin alabilmesi sağlanacak.

Son olarak, işçilere kayıtlı elektronik posta ile bildirim yapılmasının ve bunların hukuken geçerlilik kazanmasının öngörüldüğünü de sözlerine ekleyen Kurt, bunun maliyet ve zaman tasarrufu sağlayacağını ifade etti.

Komisyonda görüşmelerin tümü üzerinde tartışmalara geçileceği belirtildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt (ortada), komisyona katıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt (ortada), komisyona katıldı.