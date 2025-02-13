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Çamlıca Kulesi Ziyaretçi Sayısı 2,2 Milyona Ulaştı

Çamlıca Kulesi, açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı 2,2 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 13:47
Çamlıca Kulesi Ziyaretçi Sayısı 2,2 Milyona Ulaştı

Çamlıca Kulesi'ni 2,2 Milyon Kişi Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıca Kulesi'nin yerli ve yabancı turistler için bir cazibe merkezi haline geldiğini belirtti. Kule, bugüne kadar 2,2 milyon kişinin ilgisini çekti.

Dijital Radyo Yayıncılığında Yeni Dönem

Uraloğlu, İstanbul’daki Çamlıca Kulesi’nde gerçekleştirilen Dijital Radyo Yayıncılığı Lansmanı Töreni’nde, bugün kutlanan 13 Şubat Dünya Radyocular Günü vesilesiyle Dijital Ses Yayını Plus (DAB+) teknolojisine geçiş yaptıklarını vurguladı. Bu sayede Türkiye’de yeni nesil radyo yayıncılığı dönemi başlamış oldu.

Bakan Uraloğlu, radyonun 19. yüzyılın en önemli buluşlarından biri olduğunu belirterek Türkiye’nin de bu alanda ilk tanışan ülkelerden biri olduğunu hatırlattı. Radyo yayınlarının 1964 yılı itibarıyla Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na devredilmesiyle birlikte yalnızca eğlence aracı olmaktan çıkıp kültürel ve milli bilinci geliştiren bir rol üstlenmeye başladığını ifade etti.

Yeni Teknolojinin Avantajları

Dijitalleşmeyle birlikte iletişim ve medya mecralarının değiştiğini aktaran Uraloğlu, DAB+ teknolojisinin, parazitlerden arındırılmış ses deneyimi sunarak, aynı frekansta birden fazla radyo kanalı taşıyabilme kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Ayrıca metin, görüntü ve trafik bilgileri gibi ek içerikler de sunarak dinleyici deneyimini zenginleştiriyor.

Bakan, DAB+'ın enerji ve sürdürülebilirlik açısından sağladığı %90 oranındaki tasarruf ile karbon emisyonlarını düşürdüğünü vurguladı. Bu yeni sistem, radyo yayınlarını daha verimli hale getirirken dinleyicilere daha kaliteli bir deneyim sunuyor.

Çamlıca Kulesi: Modern Estetik ve Tarihi Zenginlik

Çamlıca Kulesi'nin, Çamlıca tepelerinde bulunan demir yığınlarını ortadan kaldırarak doğayla entegre modern bir tasarıma sahip olduğunu dile getiren Uraloğlu, toplamda 49 kat ile İstanbul’un siluetine katkı sağladığını söyledi. Seyir teraslarından şehrin muazzam manzarasının keyfini çıkartma imkanı sunan kule, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği tercih edilen bir nokta haline geldi.

Uraloğlu, Çamlıca Kulesi sayesinde elektromanyetik alan değerinin Avrupa standartlarının üçte birine düşürüldüğünü ve böylelikle bölge halkına daha sağlıklı bir yaşam ortamı sunulduğunu belirtti. Bu gelişmelerin, geleceğin iletişim ve kültür dünyasına önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi.

Bugün burada yalnızca bir radyo teknolojisinin değil, aynı zamanda geleceğin iletişim dünyasının temellerinin atıldığını düşündüğünü dile getiren Uraloğlu, "DAB+ teknolojisi ile radyo yayıncılığında yepyeni bir dönem başlatmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

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