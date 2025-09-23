Çanakkale'de Dardanel-ÇOMÜ İş Birliğiyle Otonom Sistemler Teknikerliği Programı Açıldı

ÇOMÜ ve Dardanel iş birliğiyle açılan Otonom Sistemler Teknikerliği Programı, 32 kişilik kontenjanla Çanakkale Teknik Bilimler MYO'da eğitim ve 3+1 uygulamalı modelle başladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 13:14
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Dardanel iş birliğiyle, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji ekosistemine nitelikli teknik personel kazandırmayı hedefleyen Otonom Sistemler Teknikerliği Programı hayata geçirildi.

Program detayları ve eğitim amacı

Program, 32 kişilik kontenjan ile Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eğitim-öğretime başladı. Açılış töreni, üniversitenin Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki meslek yüksekokulunda gerçekleştirildi. Hedef, başta Dardanel olmak üzere bölge ve ülke sanayisinin ihtiyaç duyduğu kalifiye teknik elemanları yetiştirmek.

Açılış konuşmaları

Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, törende yaptığı konuşmada yurt içinin yanı sıra Yunanistan ve Hollanda gibi ülkelerde devam eden yatırımlarına değinerek, bu gelişmeyi sürdürebilmeleri için nitelikli insan kaynağına ihtiyaç olduğunu vurguladı. Önen, açılışa ilişkin şu ifadeleri kullandı: 'Hem öğrencilerimizin hem de şirketlerimizin hem de Türkiye ekonomisinin geleceği olarak bu adımı son...'

Önen ayrıca, programın kuruluş sürecini ve amaçlarını anlatarak, 'Ben hem öğrencilerimizin hem de şirketlerimizin hem de Türkiye ekonomisinin geleceği olarak bu adımı son derece önemsiyorum. Burada bizim görevimiz sorumluluğumuz şudur, elimizden geldiğince bu işin sponsorluğunu yapmak. Öğrencilerin, tesislerimizde alacakları uygulamalarla en iyi şekilde yetişmesini sağlamak. Bu öğrencilerimize dünya vizyonunu vermek, desteklemek ve daha sonrasında da şirketlerimizde iş vermek bizim için en önemli hedeftir.' değerlendirmesinde bulundu.

Üniversite perspektifi ve eğitim modeli

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ise uluslararası düzeyde yetiştirecekleri insan kaynağının sektörler tarafından aranan elemanlar olacağını belirtti. Erenoğlu, bu modelde öğretim elemanlarının da sektörden görevlendirildiğini ve 3+1 iş başı eğitim modeli ile stajların ardından sektörlere istenen düzeyde teknik elemanlar sunulacağını söyledi.

Rektör, projenin bir yıl önce gündeme geldiğini, hazırlıkların ardından YÖK'e sunulduğunu ve programın iki yıllık olarak sanayicinin talebi doğrultusunda A'dan Z'ye planlandığını aktardı. Erenoğlu, öğrencilerin gereksiz derslerle zaman kaybetmesine gerek olmadığını, sektörün fiilen bu alanda yetişmiş eleman talep ettiğini vurguladı.

Laboratuvar açılışı ve protokol

Konuşmaların ardından Niyazi Önen ve Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, iki öğrenciyle birlikte pasta keserek Dardanel desteğiyle kurulan bilgisayar laboratuvarı'nı hizmete aldı. Erenoğlu, günün anısına Önen'e plaket takdim etti ve protokol üyeleri laboratuvarı gezdi.

Program, hem Dardanel'in insan kaynağı ihtiyacını karşılamayı hem de Çanakkale ve Türkiye'deki diğer sanayi kuruluşlarının teknik eleman gereksinimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

