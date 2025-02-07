Çanakkale'de Gübre Bayileri ve Üretim Tesislerine Denetim

Çanakkale'de Gübre Denetimleri Sürdürüyor

Çanakkale'de, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı denetim seferberliği çerçevesinde gübre bayileri ve üretim tesislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, denetimlere katıldı ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Güvenli Gübre Erişimi Sağlanıyor

Bakanlığın hedefi, çiftçilerin güvenli gübreye erişimini sağlamak ve sürdürülebilir tarımı desteklemektir. Bu doğrultuda Çanakkale'de 15 gübre üreticisi ve 205 gübre dağıtıcı bayisi ile toplamda 32 gübre denetçisi denetim yaptı.

Demirhan, yaptığı açıklamada, bitkisel üretimde verimliliğin artırılmasında hastalık ve zararlılarla mücadele kadar bitki gübrelemesinin de kritik olduğunu vurguladı. Çanakkale'de yıllık olarak 65 ton mineral ve organik mineral gübre kullanıldığı bilgisini paylaştı.

Denetim Süreci ve Sonuçları

Denetimlerde 23 bayide görülen eksikliklerin giderilmesi için süre verildiğinden bahseden Demirhan, bu süreçte yaklaşık 1000 denetim yapıldığını ifade etti. Bu denetimlerde etiket ve bandrol kontrolleri gerçekleştirildi.

Gübrelerin güvenli bir şekilde kullanılması amacıyla yapılan denetimlerde, barkot ve bandrol kontrolü, ambalaj bütünlüğü, etiket uyumluluğu ve depolama koşulları incelendi. Ayrıca, yangın söndürme ekipmanlarının son kullanma tarihleri ve uyarıcı tabelaların görünürlüğü gibi birçok kriter göz önünde bulunduruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan çalışma kapsamında Çanakkale'de gübre bayileri ve üretim tesislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan çalışma kapsamında Çanakkale'de gübre bayileri ve üretim tesislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.