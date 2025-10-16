Çanakkale'de Lüfer Ağına 1000 Palamut Takıldı

Eceabat açıklarında beklenmedik av

Sabah saatlerinde Bilge-2 isimli teknesiyle Eceabat Balıkçı Barınağı'ndan Çanakkale Boğazı'na açılan Hakan Karaman, lüfer avı için denize ağ bıraktı.

Bir süre bekledikten sonra ağları çeken Karaman ve tekne tayfası, toplanan ağların lüfer yerine yoğun palamutla dolu olduğunu görünce şaşkına döndü.

Barınağa 1000 palamutla dönen Karaman, AA muhabirine, "Lüfer balığı avı için ağlarımızı attığımız esnada deniz tarafına döndüğümüzde çevirdiğimiz bölgeye palamut sürüsü geçiş yapmış. 500 çift, yani 1000 palamut balığı yakaladık." dedi.

Bu yıl palamut balığının çok az görüldüğünü belirten Karaman, bu nedenle Çanakkale Boğazı'nda lüfer yakalayabilmek için balıkçıların gece gündüz demeden iz sürdüğünü kaydetti.

