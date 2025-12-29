DOLAR
Çanakkale'de Yılbaşı Öncesi Otellerde Yüzde 100 Doluluk

Çanakkale'de yılbaşı öncesi 4 ve 5 yıldızlı otellerde yüzde 100 doluluk; Bulgar turistlerin ilgisi ve ilçelerdeki rezervasyon artışı turizmcileri umutlandırıyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 09:09
Çanakkale'de yılbaşı öncesi otellerde doluluk tavan yaptı

Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (ÇATOD) yetkilileri, yılbaşı arifesinde kentte otellerde ciddi doluluk yaşandığını bildirdi. Dernek Başkanı Nilgün Gökser yeni yıl itibariyle özellikle 4 ve 5 yıldızlı otellerde yüzde 100 doluluk olduğunu açıkladı.

Doluluk oranları ve kış-dönemi hareketi

Nilgün Gökser kış aylarında düşen konaklama sayılarının yılbaşında arttığını vurgulayarak, Çanakkale’de 4 ve 5 yıldızlı otellerde yeni yıl itibariyle yüzde 100 doluluk oranları seyrettiğini; diğer otellerde de sadece konaklama bazında doluluk oranlarının yüksek olduğunu belirtti.

Bulgar turistlerin tercihindeki artış

Gökser, son 10 yıldır Bulgar turistlerin Çanakkale’yi yeni yılı karşılama destinasyonu olarak seçtiğini ve özellikle yeni yıl haftasında kentte yoğunluk oluşturduklarını ifade etti.

İlçe rezervasyonları ve yılbaşına beklenti

Bozcaada’da otel işletmecisi ve ÇATOD Genel Sekreteri Tuğberk Güzel, yılbaşında otellerde doluluk artışı görüldüğünü, bunun 2026 yılına da olumlu yansımasını umduklarını söyledi. Güzel, hem merkezde hem ilçelerde konaklama ve restoranlarda hareketlilik beklendiğini; Bozcaada, Gökçeada, Geyikli ve Assos gibi noktaların dolmasını öngördüklerini kaydetti.

Rekabet ve gelecek planları

Güzel, Çanakkale’nin turizmde rakip olarak Yunanistan ve Mısırı gördüklerini, Mısır turizminin de yerli ve yabancı turist çektiğini belirterek, bu potansiyeli koruyup artırmak için kurumlarla birlikte planlı çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Çanakkale’nin hem yerli hem yabancı turist potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyen Güzel, kentte artan kaliteli büyük oteller ve butik işletmeler sayesinde hizmet kalitesinin yükseldiğini, tarihi ve coğrafi konumun da yabancı turisti çekmeye devam ettiğini ifade etti.

Sonuç olarak, yılbaşı öncesi görülen yüksek doluluk, Çanakkale turizmcilerini memnun ederken asıl beklenti bu hareketliliğin tüm 2026 yılına yayılması yönünde.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

