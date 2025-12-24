Siirt'te 25 bin 700 fıstık ve 4 bin 300 Trabzon Hurması fidanı dağıtıldı

Vali Kemal Kızılkaya projeleri tanıttı, fidanlar çiftçilerle buluştu

Siirt'te, Vali Kemal Kızılkayanın da katıldığı programla iki önemli tarım projesi kapsamında üreticilere fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinlik, Tarım Müzesi ve Eğitim Merkezinde düzenlendi.

Vali Kızılkaya programda yaptığı konuşmada kentin tarımsal üretim ve hayvancılıkta güçlü bir potansiyele sahip olduğunu, tarımsal desteklemeler ve kırsal kalkınma projeleriyle çiftçilere önemli katkılar sağlandığını vurguladı. Kızılkaya, yürütülen yeni projelerle tarım ve hayvancılığı daha ileri taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Vali Kızılkaya'nın açıklaması şu şekildeydi: "2002 yılında 40 bin dekar olan Siirt fıstığı üretim alanımız, bugün 400 bin dekarın üzerine çıkmıştır. Sulama projeleri ve modern yetiştirme teknikleriyle, yaklaşık 30 bin ton seviyesindeki üretimi 50 bin tona yükseltmeyi hedefliyoruz. 2024 yılı TÜİK verilerine göre ilimizde; 6 bin 540’ı meyve veren, 16 bin 837’si verim çağında olmayan toplam 23 bin 377 Trabzon Hurması ağacı bulunmaktadır. Toplam 676 dekar alanda gerçekleştirilen üretimle 2024 yılında 153 ton Trabzon Hurması elde edilmiştir. Valiliğimizin destek ve himayelerinde, İl Özel İdaresi projeleri kapsamında yürütülen Siirt Fıstığı Geliştirme Projesi çerçevesinde; yüzde 60’ı Özel İdare bütçesinden, yüzde 40’ı çiftçi katkısından karşılanmak üzere toplam 1 milyon 542 bin TL kaynak ayrılmış olup, bu kapsamda 25 bin 700 adet fıstık fidanını bugün üreticilerimizle buluşturuyoruz".

Aynı projeksiyonla yürütülen Trabzon Hurması Geliştirme Projesi kapsamında da; yüzde 60’ı Özel İdare bütçesinden, yüzde 40’ı çiftçi katkısından olmak üzere toplam 1 milyon TL tutarında destek sağlandığı ve 4 bin 300 adet Trabzon hurması fidanı dağıtımının gerçekleştirildiği bildirildi.

Vali Kızılkaya konuşmasını şöyle sürdürdü: "Son 6 yıl içerisinde; Bitkisel üretim alanında 819 milyon 336 bin TL hayvansal üretim alanında ise 450 milyon 164 bin TL tutarında destekleme ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yalnızca 2025 yılında, 114 projeye 134 milyon 382 bin TL destek sağlanmıştır. Son 5 yılda; Tarım Arazilerinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 340 bin 725 adet, İl Özel İdaresi projeleri kapsamında 226.500 bin adet olmak üzere, toplamda 567 bin 225 adet Siirt fıstığı fidanı dağıtımı yapılmıştır. Bugün ise bu çalışmalara ilave olarak 25 bin 700 adet fidanı daha üreticilerimizle buluşturuyoruz".

Konuşmaların ardından programa katılan çiftçilere 25 bin 700 fıstık ve 4 bin 300 Trabzon Cennet Hurması fidanlarının dağıtımı gerçekleştirildi.

