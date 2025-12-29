Enerjisa Mobil 186 yenilendi: Harita tabanlı kesinti takibi ve yeni mobil işlemler

Enerjisa Mobil 186 uygulamasını yeniledi

Enerjisa Dağıtım Şirketleri bünyesindeki Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, müşterilerine daha kolay, hızlı ve kişiselleştirilmiş hizmet sunmak amacıyla Mobil 186 uygulamasını yeniledi. Modern arayüz ve sadeleştirilmiş işlem akışlarıyla uygulama, elektrik dağıtım sektöründe dijital deneyimi üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Yeni özellikler ve mobilde daha fazla işlem

Yenilenen uygulama ile ana sayfa, başvuru ve bilgilendirme ekranları sadeleştirildi; kullanıcılar ihtiyaç duydukları işlemlere daha hızlı erişebiliyor. Ayrıca daha önce yalnızca web üzerinden yapılan birçok işlem artık doğrudan mobil üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Uygulamada öne çıkan işlemler arasında arıza bildirimi, sayaç ve endeks işlemleri, kesme-açma talepleri, kaçak ihbarı, kalite tazminatı sorgulama ve cihaza bağlı hasta var bildirimi talebi bulunuyor.

Harita tabanlı kesinti takibi uygulamaya entegre edilerek planlı ve arıza kaynaklı kesintiler harita üzerinden görüntülenebiliyor. Kullanıcılar yaşadıkları bölgeyi harita üzerinde işaretleyerek kesinti bilgilerine ulaşabiliyor, kesinti detaylarını harita veya liste görünümünde görüntüleyebiliyor. Dileyen kullanıcılar planlı kesintileri telefon takvimine ekleyerek hatırlatma oluşturabiliyor; böylece enerji kullanım planları daha öngörülebilir hale geliyor. Başvuruların durumu ise uygulama içinden takip edilebiliyor ve anlık bilgilendirme sağlanıyor.

Kişiselleştirilmiş kullanıcı alanları

Yeni Mobil 186, kullanıcıların tercihlerine göre özelleştirebileceği alanlar sunuyor. Kullanıcılar geçmiş başvurularını ve detaylarını görüntüleyebiliyor, birden fazla tesisat ekleyip her birine özel isim verebiliyor. Telefon ve e-posta gibi kişisel bilgiler uygulama üzerinden güncellenebiliyor; bildirim geçmişi de uygulama içinden takip edilebiliyor. Bu özellikler, müşterilerin günlük ihtiyaçlarını hızlı ve pratik şekilde karşılamasını amaçlıyor.

Genel Müdürün açıklaması

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, yenilenen mobil uygulama hakkında şunları söyledi: "Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak yeni Mobil 186 uygulamamızı kullanıcılarımızın günlük ihtiyaçlarını çok daha hızlı, sade ve kişiselleştirilmiş bir şekilde karşılayabilmeleri için geliştirdik. Kesintilerin harita üzerinden takip edilmesi, takvime eklenmesi ve yeni başvuru kategorilerinin eklenmesi gibi kolaylıklarla müşteri deneyimini güçlendirmeye devam ediyoruz. Dijitalleşme odağımızla hizmet kalitemizi artırmaya ve kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştıracak çözümler üretmeye devam edeceğiz".

Yenilenen Mobil 186 ile Enerjisa Dağıtım Şirketleri, dijitalleşme yatırımlarıyla müşteri deneyimini iyileştirmeyi ve enerji hizmetlerini daha erişilebilir hale getirmeyi sürdürecek.

