DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,58 0,07%
ALTIN
6.180,63 1,14%
BITCOIN
3.846.797,88 -2,26%

Enerjisa Mobil 186 yenilendi: Harita tabanlı kesinti takibi ve yeni mobil işlemler

Enerjisa'nın Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ'ı Mobil 186'yı modern arayüz, harita tabanlı kesinti takibi ve geniş mobil işlem imkanıyla yeniledi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:40
Enerjisa Mobil 186 yenilendi: Harita tabanlı kesinti takibi ve yeni mobil işlemler

Enerjisa Mobil 186 uygulamasını yeniledi

Enerjisa Dağıtım Şirketleri bünyesindeki Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, müşterilerine daha kolay, hızlı ve kişiselleştirilmiş hizmet sunmak amacıyla Mobil 186 uygulamasını yeniledi. Modern arayüz ve sadeleştirilmiş işlem akışlarıyla uygulama, elektrik dağıtım sektöründe dijital deneyimi üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Yeni özellikler ve mobilde daha fazla işlem

Yenilenen uygulama ile ana sayfa, başvuru ve bilgilendirme ekranları sadeleştirildi; kullanıcılar ihtiyaç duydukları işlemlere daha hızlı erişebiliyor. Ayrıca daha önce yalnızca web üzerinden yapılan birçok işlem artık doğrudan mobil üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Uygulamada öne çıkan işlemler arasında arıza bildirimi, sayaç ve endeks işlemleri, kesme-açma talepleri, kaçak ihbarı, kalite tazminatı sorgulama ve cihaza bağlı hasta var bildirimi talebi bulunuyor.

Harita tabanlı kesinti takibi uygulamaya entegre edilerek planlı ve arıza kaynaklı kesintiler harita üzerinden görüntülenebiliyor. Kullanıcılar yaşadıkları bölgeyi harita üzerinde işaretleyerek kesinti bilgilerine ulaşabiliyor, kesinti detaylarını harita veya liste görünümünde görüntüleyebiliyor. Dileyen kullanıcılar planlı kesintileri telefon takvimine ekleyerek hatırlatma oluşturabiliyor; böylece enerji kullanım planları daha öngörülebilir hale geliyor. Başvuruların durumu ise uygulama içinden takip edilebiliyor ve anlık bilgilendirme sağlanıyor.

Kişiselleştirilmiş kullanıcı alanları

Yeni Mobil 186, kullanıcıların tercihlerine göre özelleştirebileceği alanlar sunuyor. Kullanıcılar geçmiş başvurularını ve detaylarını görüntüleyebiliyor, birden fazla tesisat ekleyip her birine özel isim verebiliyor. Telefon ve e-posta gibi kişisel bilgiler uygulama üzerinden güncellenebiliyor; bildirim geçmişi de uygulama içinden takip edilebiliyor. Bu özellikler, müşterilerin günlük ihtiyaçlarını hızlı ve pratik şekilde karşılamasını amaçlıyor.

Genel Müdürün açıklaması

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, yenilenen mobil uygulama hakkında şunları söyledi: "Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak yeni Mobil 186 uygulamamızı kullanıcılarımızın günlük ihtiyaçlarını çok daha hızlı, sade ve kişiselleştirilmiş bir şekilde karşılayabilmeleri için geliştirdik. Kesintilerin harita üzerinden takip edilmesi, takvime eklenmesi ve yeni başvuru kategorilerinin eklenmesi gibi kolaylıklarla müşteri deneyimini güçlendirmeye devam ediyoruz. Dijitalleşme odağımızla hizmet kalitemizi artırmaya ve kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştıracak çözümler üretmeye devam edeceğiz".

Yenilenen Mobil 186 ile Enerjisa Dağıtım Şirketleri, dijitalleşme yatırımlarıyla müşteri deneyimini iyileştirmeyi ve enerji hizmetlerini daha erişilebilir hale getirmeyi sürdürecek.

ENERJİSA DAĞITIM ŞİRKETLERİ GENEL MÜDÜRÜ OĞUZHAN ÖZSÜREKCİ

ENERJİSA DAĞITIM ŞİRKETLERİ GENEL MÜDÜRÜ OĞUZHAN ÖZSÜREKCİ

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Enerjisa Mobil 186 yenilendi: Harita tabanlı kesinti takibi ve yeni mobil işlemler
2
Gölpazarı'nda Ceviz Üretimi Güçleniyor: İşleme ve Kurutma Tesisi İncelemesi
3
Jeotermal 2025’te Uyanış: Türkiye’de Yatırım ve YEKDEM Tartışması
4
Dövizde Açılış: Dolar 42,9320 liradan, Euro 50,5250 liradan
5
Çanakkale'de Yılbaşı Öncesi Otellerde Yüzde 100 Doluluk
6
Hatay'da Mandalina Tarla Fiyatı 2 TL'ye Düştü, Marketlerde 35 TL
7
Mersin Limanı, yeni otomasyonla mega gemilere hazır

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı