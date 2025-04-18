Çanakkale'den ABD ve Avrupa'ya Yıllık 60 Ton Mangal Kömürü İhracı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, babasından devraldığı mangal kömürcülüğü mesleğini 35 yıldır sürdüren Kenan Güngör, her yıl ortalama 60 ton kömürü tedarikçi firmalar aracılığıyla ABD ve Avrupa'ya ihraç ediyor.

55 yaşındaki Güngör, Keçikaya köyünde bulunan 3 dönümlük arazisinde mangal kömürü üretimi yapıyor. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihalelerden ve yerel köylülerden satın aldığı meşe, pırnal ve zeytin ağaçlarından elde edilen odunları, kömür haline dönüştürüyor.

Mangal kömürü üretim süreci, öncelikle uygun odunların koni şeklinde dizilmesi ve üstünün saman ile toprakla kapatılmasıyla başlıyor. Güngör, bu ocakların tepe kısmında açtığı delikten attığı közlerle odunları kontrollü bir şekilde 10-15 gün boyunca yakıyor.

Yaklaşık bir aylık bir çalışma sonunda, 300 ton mangal kömürü ürettiklerini vurgulayan Güngör, ürettikleri kömürlerin paletler üzerinde istiflenerek tırlara yüklendiğini ve ihraç edildiğini belirtiyor.

Kenan Güngör, “Ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz,” diyerek çalışmalarına devam ettiklerini ifade ediyor. 1970 yılında mangal kömürü üretimine başlayan babasından devraldığı mesleğinde, yıl boyunca kömür üretimi yaptığını aynı zamanda işçilerinin sağlığına dikkat ettiğini belirtiyor.

Kaliteli mangal kömürünün pırnal meşe ağacından elde edildiğini belirten Güngör, “Ürettiğimiz kömürleri tedarikçi firmalara veriyoruz ve ürünlerimizin bir kısmı ABD ve Avrupa'ya da gönderiliyor.” şeklinde konuştu. Balıkesir'deki üreticilerden zeytin odunlarını temin ederek bunu da üretiminde kullandıklarını ekledi.

Odunun kömüre dönüşüm sürecinin bir ay sürdüğünü ve bu süreçte hazırlık, yanma ve soğuma aşamalarının bulunduğunu vurgulayan Güngör, “Bu işin kuralları ne ise o kurallara uymaya gayret ediyoruz.” dedi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde babasından öğrendiği mangal kömürcülüğü mesleğini 35 yıldır sürdüren Kenan Güngör, yıllık ortalama 60 ton ürünü tedarikçi firmalar aracılığıyla ABD ve Avrupa'ya ihraç ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde babasından öğrendiği mangal kömürcülüğü mesleğini 35 yıldır sürdüren Kenan Güngör, yıllık ortalama 60 ton ürünü tedarikçi firmalar aracılığıyla ABD ve Avrupa'ya ihraç ediyor.