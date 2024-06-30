Canlı yayında emekli zammını ağzından kaçırdı! Milyonlarca kişinin yeni maaşı belli oldu

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, Türkiye'de 16 milyon emekliyi etkileyen düzenlemeye ilişkin tartışmaların devam ettiği bir dönemde, emekli maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili ayrıntılı bilgiyi canlı yayında açıkladı. Birden fazla değişikliğe rağmen %49,25'lik bir artışın uygulandığı ve ödendiği Ocak 2024'ün başlarında yapılan çeşitli ayarlamalara rağmen, artık dikkatler önümüzdeki Temmuz ayı artışına çevrildi. Emeklilere yönelik baz maaş ayarlamalarına ilişkin süregelen sorun endişe yaratmaya devam ederken, yeni zam oranlarına olan yoğun ilginin de yakından takip edilmesi gerekiyor.





EMEKLİ ZAMMI KULİS BİLGİSİNİ AÇIKLADI

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, televizyonda yaptığı açıklamada, AK Parti'ye bağlı kaynaklardan alınan içeriden edinilen bilgilere dayanarak yaklaşan emekli maaşı artışlarına ilişkin ayrıntıları açıkladı. Minimum emekli maaşının 15.000 TL'ye yükseleceğini ve emekliler için% 30'u aşan temel bir maaş artışı öngördüğünü belirtti.

SADECE 7 GÜN VAR

Emekli maaşı artışı için geri sayım devam ediyor. Emeklilerin, yeni zamlı maaşlarını öğrenmek için sadece 7 gün beklemeleri gerekiyor. SSK, Bağ-Kur emeklileri ve EYT emeklilerinin beklediği haberler 3 Temmuz'da gelecek. Türkiye İstatistik Kurumu, bu tarihte saat 10:00'da 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklayacak. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması beklenecek. Çünkü emekli refah payı artışı ve asgari emekli maaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenecek. Ocak ayında bu süreç uzun sürmüş ve artış oranları üç kez değişmişti. Bu nedenle, bazı SSK uzmanlarına göre, Temmuz 2024 emekli maaşı artış süreci 3-20 Temmuz arasında sürebilir.