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Canlı yayında SSK, Bağkur emeklisi zammını ağzından kaçırdı! Flaş rakam belli oldu

Canlı Yayında Sosyal Güvenlik Emeklisi Zammı Açıklandı! Bugün yapılan bir canlı yayın sırasında, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zam miktarı açıklandı. Yayında konuşan yetkili, emeklilerin zam oranının beklenenden yüksek olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 14.07.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 18:13
Canlı yayında SSK, Bağkur emeklisi zammını ağzından kaçırdı! Flaş rakam belli oldu

Temmuz Ayı Emekli Zamları ve Enflasyon Farkı Merakla Bekleniyor

 Temmuz ayı itibarıyla milyonlarca Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklisinin gözü, açıklanacak enflasyon farkı ve zam oranlarına çevrilmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, enflasyon %24,73 olarak belirlenmişken, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı büyük bir merak konusu haline geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere seyyanen zam veya refah payı ödemesi yapılmayacağını açıklarken, AKP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük ise emekli maaşlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Küçük, zam oranlarının beklentilerin üzerinde olabileceğini ve emeklilerin maaşlarında önemli bir artış beklenmesi gerektiğini ifade etti.

Emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek adına yapılan bu düzenleme, emekli kesimi tarafından büyük bir umutla bekleniyor. Detaylı bilgilerin önümüzdeki günlerde resmi makamlarca açıklanması bekleniyor.

 

Canlı yayında SSK, Bağkur emeklisi zammını ağzından kaçırdı! Flaş rakam belli oldu

 

Emekli Maaşlarına Yeni Zam Detayları Belli Oldu

Son dönemde emekli maaşlarına yönelik yapılan zamları isabetli bir şekilde tahmin eden gazeteci Cem Küçük, bu kez de emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Küçük, en düşük emekli maaşı alanların %20, diğer emeklilerin ise %25 zam alacağını belirtti.

Yapılan açıklamalara göre, yasalarla belirlenen en düşük emekli maaşı tutarının 12 bin liraya yükseleceği ifade edildi. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine ise enflasyon oranı olan %24,73'lük zamın yansıtılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu zam kararını kısa süre içinde kamuoyuna duyurması bekleniyor. Emeklilerin maaşlarındaki bu artışın, yaşam şartlarındaki zorlukları bir nebze olsun hafifleteceği ve emeklilerin ekonomik durumlarını güçlendireceği değerlendiriliyor.

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Canlı yayında SSK, Bağkur emeklisi zammını ağzından kaçırdı! Flaş rakam belli oldu

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