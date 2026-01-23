Çarşamba, Karadeniz’in Ticaret ve Tarım Merkezi

ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz ile Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, ortak projelerle Çarşamba’nın ticaret ve tarım potansiyelini güçlendirme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:34
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:34
Samsun Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar'ı makamında ağırladı. Yapılan görüşmede, ilçenin ekonomik geleceğine ilişkin ortak akıl ve iş birliği vurgusu ön plana çıktı.

Ortak projelerle ekonomik güçlenme hedefi

Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, ilçenin ekonomik potansiyelini artırmak amacıyla tarım, ticaret ve yatırım alanlarında hayata geçirilebilecek ortak projelere dikkat çekti. Belediye olarak Ticaret Borsası ile yürütülecek iş birliklerinin ilçenin kalkınmasına önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.

Kazım Yılmaz ise Çarşamba'nın Karadeniz Bölgesi'nde ticaret ve tarım açısından önemli bir merkez olduğunu belirterek, üretici, tüccar ve sanayiciyle birlikte ilçeyi hem bölgesel hem de ülke genelinde örnek bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Belediye ile ortak projelere açık olduklarını dile getirdi.

Fındık ve üretici odaklı adımlar

Görüşmede ayrıca üreticinin korunması, tarımsal yatırımların artırılması ve Çarşamba'nın önemli tarım ürünlerinden biri olan fındığın ticaretinin geliştirilmesi konuları ele alındı. Fındıkta katma değerin artırılması, pazarlama imkanlarının genişletilmesi ve yerel üreticinin desteklenmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Bunun yanı sıra verimli tarım arazilerinin korunması ve yerel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

OTURAN ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI (ÇTB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI KAZIM YILMAZ

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

