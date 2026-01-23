DSO Yüksek İstişare Kurulu 2026'nın İlk Toplantısını Model Fabrika'da Gerçekleştirdi

DSO Yüksek İstişare Kurulu 2026'nın ilk toplantısını Model Fabrika'da gerçekleştirdi

Denizli sanayisine uzun yıllar katkı sağlamış 18 duayen sanayiciden oluşan Denizli Sanayi Odası (DSO) Yüksek İstişare Kurulu, 2026 yılının ilk toplantısını Denizli Model Fabrika ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Toplantıya katılanlar ve açılış değerlendirmesi

Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu başkanlık etti. Kurul üyeleri Müjdat Keçeci, Mehmet Tosunoğlu, Gültekin Okay Salgar, Derya Baltalı, Bekir Harun Akın, Cemal Gürsel Özdemir, Faruk İnceoğlu, Hasan Ali Turgut, Muammer Çaputçu, Raşit Akbaş ve Yüksel Arpacı toplantıda yer aldı. Ayrıca DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş, Genel Sekreter Yardımcıları İsmail Tillem ve Cansun Özdülger ile Model Fabrika Direktörü Bilgehan Deniz Öztürk de toplantıda bulundu.

Başkan Selim Kasapoğlu, 2025 yılının son altı aylık döneminde Oda tarafından yürütülen proje ve faaliyetler konusunda kapsamlı bilgilendirme yaptı. Kasapoğlu, DSO’nun sanayicinin ihtiyaçlarına odaklanan, çözüm üreten ve Denizli sanayisinin rekabet gücünü artırmaya yönelik çok yönlü bir çalışma disiplini izlediğini vurguladı. Kurul üyelerinin tecrübe ve birikimlerinin Oda için büyük değer taşıdığını belirtti.

Gündemdeki öncelikler: altyapı, OSB ve su yönetimi

Kasapoğlu, kamu kurumları ve yerel yönetimlerle yürütülen yakın temaslara değinerek Pınarkent, Hacıeyüplü ve Bozburun bölgelerindeki altyapı sorunları, Bozkurt OSB talepleri ve Şirinköydeki Oda arazisi konularının Sanayi Yönetişim Masası ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde ele alındığını aktardı.

Büyükşehir Belediyesi iş birlikleri kapsamında Çal Bağbozumu Şenliklerine uluslararası destek sağlandığını ve AB-Türkiye Delegasyonu ile DESKİ iş birliğiyle düzenlenen Su Zirvesinin kent için su kıtlığına yönelik çözüm geliştirme anlamında önemli çıktılar ürettiğini ifade etti.

Eğitim, teşvik ve savunma-havacılık girişimleri

Toplantıda ayrıca Denizli sanayisinin güncel durumu, DSO Akademi faaliyetleri, Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi (MEİP) kapsamında meslek liselerine verilen destekler, Teşvik Ofisi çalışmaları ve savunma ile havacılık sanayine yönelik başlatılan girişimler değerlendirildi. Bu çalışmaların Denizli için yeni bir sanayi açılımı oluşturacağına dikkat çekildi.

Toplantıda ayrıca Denizli Platformu Dönem Sözcülüğünün 1 Ocak 2026 itibarıyla yeniden DSO’ya geçtiği bildirildi; Kurul üyelerinin platformun işleyiş mekanizmaları ve izlenecek yöntemler hakkında görüş ve değerlendirmeleri alındı.

Model Fabrika: Dönüşümde kilit rol

Kasapoğlu, Denizli Model Fabrikanın kısa sürede somut sonuçlar üretmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Verimlilik, dijital dönüşüm ve yalın üretim alanlarında elde edilen çıktılar sanayicilerimiz açısından son derece kıymetli" sözleriyle fabrikanın önemini vurguladı. Kasapoğlu ayrıca UNDP Türkiye Temsilcisi Monica Merino ve Yardımcısı Miodrag Dragisic ile beraberindeki heyetin ziyaretiyle ilgili memnuniyetini aktardı.

Model Fabrika Direktörü Bilgehan Deniz Öztürk sunumunda, fabrikanın 1,3 milyon dolarlık yatırımla kurulduğunu ve Eylül 2025 itibarıyla öğren-dönüş programlarının başladığını belirtti. İlk dönemde tekstil, kablo, makine ve gıda sektörlerinden 6 firmaya hizmet verildiğini, pilot uygulamalarda %50’nin üzerinde verimlilik artışı sağlandığını ve firmalardan olumlu geri dönüş alındığını söyledi. Yeni dönemde 10 firma ile çalışılacağı ve 2026 sonuna kadar toplam 40 işletmeye danışmanlık verilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Kurul üyelerinden tam not

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Model Fabrika’nın OSB sınırları içinde yer almasının sanayicilerin projeye doğrudan erişimini kolaylaştırdığını belirtti. Baltalı, yapının firmaların üretim süreçlerini geliştirmeleri, verimliliklerini artırmaları ve rekabet güçlerini yükseltmeleri açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayarak, OSB olarak Model Fabrika Hizmet Binası’na ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Toplantı, 2026 dönemi için planlanan programlar ve hedefler doğrultusunda Oda tarafından alınabilecek aksiyonların Kurul üyeleri tarafından görüşülmesi ve Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri’nin görüş ve önerilerini aktarmasıyla sona erdi.

