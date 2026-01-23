İş Bankası İş Black’i Duyurdu: Black ve Black Plus Ayrıcalıkları

İş Bankası yeni sadakat programı İş Blacki hayata geçirdi

Türkiye İş Bankası, kişiye özel bankacılıkta yeni bir dönem başlatan İş Black sadakat programını duyurdu. Program, finansal ayrıcalıkların yanı sıra yaşam tarzına yönelik indirim ve imkanlar sunuyor.

Programın öne çıkan avantajları

Finansal ayrıcalıklar: Kişiye özel temsilci, İş Portföy’den uzman desteği, Çözüm Merkezi’nde önceliklendirme ve İş’te FX uygulamasından yararlanma hakkı gibi imkanlar sağlanıyor.

Yaşam tarzı imkanları: Kültür-sanat, restoran, giyim-kozmetik gibi farklı sektörlerde indirim ve özel teklifler program kapsamında yer alıyor.

Kullanıcılar, İşCep’teki İş Black menüsü üzerinden kendilerine özel sunulan imkanları görüntüleyebiliyor.

Seviye ve katılım koşulları

Program, Black ve Black Plus olmak üzere iki seviyeden oluşuyor. Programa dahil olmak için İş Bankası’ndaki aylık varlık bakiye ortalamasının Black için en az 1 milyon TL; Black Plus için en az 4 milyon TL olması gerekiyor. Koşullara uyan bireysel müşteriler, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın sistem tarafından otomatik olarak programa dahil ediliyor.

Bankanın değerlendirmesi

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, bireysel bankacılığı yeniden yapılandırma sürecinde, müşterilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde hayatlarının farklı alanlarına da değer katmak stratejisiyle hareket ettiklerini belirterek, "Bu doğrultuda müşterilerimizin bankamızla bağını daha da kuvvetlendirmek ve ilişkisini derinleştirmek için tasarladığımız sadakat programlarından biri olan İş Black’i müşterilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. İş Black, finansal ayrıcalıkları ve yaşam tarzı deneyimlerini bir araya getiren bütüncül bir bankacılık dünyası. İlk defa sunulan İş Black deneyimi ile müşterilerimize İşCep’teki özel menüden tüm temas noktalarında bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olduklarını hissettiriyoruz" dedi.

Daha detaylı bilgiye isbank.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SEZGİN LÜLE