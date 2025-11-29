Çarşamba OSB'de Doluluk %97’ye Ulaştı: 25 Ülkeye İhracat Yapılıyor

Yayın Tarihi: 29.11.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 21:07
Samsun Valiliği tarafından verilen bilgiye göre, Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi tahsis edilen parsellerin büyük bölümünde üretime geçilmesiyle sanayi potansiyelini hızla artırıyor.

Doluluk ve üretim

Çarşamba OSB, Samsun’a 37 kilometre, Çarşamba Havalimanı’na 20 kilometre mesafede yer alıyor. 831 bin metrekarelik alan üzerine kurulu OSB’de bulunan 36 sanayi parselinin 35’i tahsis edildi ve doluluk oranı %97 seviyesine ulaştı.

Tahsisli parsellerin 12’si iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alarak faaliyete geçti. OSB’de 20 parselde inşaat çalışmaları sürerken, 3 parsel proje aşamasında bulunuyor. Faaliyetteki işletmelerde toplam 580 kişi istihdam ediliyor ve üretim yapan firmalar 25 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Altyapı ve sosyal projeler

OSB’nin altyapısının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen trafo merkezi çalışmalarının devam ettiği ve merkezin 2026 yılında devreye alınmasının planlandığı bildirildi.

Bölgede sosyal ve eğitim altyapısına yönelik yatırımlar da sürüyor. OSB Camii Yaşatma ve Yaptırma Derneği tarafından yapımı sürdürülen bin kişilik caminin kaba inşaatı tamamlandı. Ayrıca eğitim alanı olarak ayrılan 10 dönümlük parselde 24 derslikli meslek lisesi inşaatı devam ediyor; okulun 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hizmete başlaması hedefleniyor.

