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Çatalca'da 22 Ton Çeltik Tohumu Dağıtıldı

Çatalca'da 43 üreticiye 22 ton çeltik tohumu dağıtıldı, hedef 1110 dekarlık alanda üretim.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 18:53
Çatalca'da 22 Ton Çeltik Tohumu Dağıtıldı

Çatalca'da Çiftçilere Çeltik Tohumu Desteği

Çatalca’da, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde 43 üreticiye toplamda 22 ton 200 kilogram çeltik tohumu dağıtıldı. İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu tohumların %75 hibe desteği ile sağlandığı kaydedildi.

Dağıtım Töreni ve Katılımcılar

Düzenlenen törende, 43 üreticiye 22 bin 200 kilogram çeltik tohumu verildi. Bu tohumlarla birlikte, 1110 dekarlık alanda üretim hedefleniyor. Törene Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Belediye Başkanı Erhan Güzel, İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kadir Güngör, ve diğer yetkililer katıldı.

Çatalca'nın Tarımsal Önemi

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, yaptığı konuşmada, Çatalca'nın İstanbul’un tarımsal üretimindeki önemine dikkat çekti. Parıldar, “Çatalca, İstanbul'un en geniş tarım arazilerine sahip ilçesi olarak, kent tarımının kalbidir” dedi. 2024 yılı TÜİK verilerine göre ilçede 2 bin 900 dekar alanda çeltik ekimi yapılmış ve 2 bin 30 ton ürün elde edilmiştir. İstanbul, Türkiye genelinde çeltik üretiminde 15’inci, Marmara Bölgesi’nde ise 7’inci sırada yer almaktadır.

Coğrafi İşaret Tescili

Parıldar, 17 Eylül 2024'te Ormanlı pirincinin coğrafi işaret olarak tescillendiğini belirtti ve bu tescilin sadece ürün kalitesini değil, bölgenin tarımsal mirasını ve kültürel değerlerini de koruma altına aldığını ifade etti.

Yeni Projelerle Tarımsal Destek

Açıklamada ayrıca, İstanbul genelindeki bitkisel üretim projeleri kapsamında 2021 yılından bu yana yürütülen çalışmaların toplam bütçesinin 62 milyon lira olduğu belirtildi. Bu bütçenin 9 milyon 106 bin liralık kısmı ise Çatalca'daki projelere ayrıldı. IL Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu yıl ilçede 7 yeni projeyi daha hayata geçirmeyi planladığı aktarıldı.

Çatalca'da, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 43 üreticiye 22...

Çatalca'da, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 43 üreticiye 22 ton 200 kilogram çeltik tohumu dağıtıldı.

Çatalca'da, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 43 üreticiye 22...

Çatalca'da, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 43 üreticiye 22 ton 200 kilogram çeltik tohumu dağıtıldı.

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